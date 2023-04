Moyano: "A mí no me invitaron"

El titular del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, aseguró que él no fue invitado al acto de esta tarde en La Plata. “A mí no me dijeron nada”, dijo y reveló que en reunión que él mantuvo hace días con dirigentes de la CGT "no se habló de un candidato particular” sino de cómo se resolverán las candidaturas. “Las PASO darían un candidato de consenso” y “sería lo más práctico”. Luego, “cuando eso se resuelva, tenemos que estar todos detrás de nuestro candidato, que no va a hacer lo que el neoliberalismo está diciendo”, indicó.