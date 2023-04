Hoy jueves Cristina Fernández de Kirchner volverá a estar en el centro de la escena política. La vicepresidenta se presentará en el Teatro Argentino de La Plata, para conmemorar los 20 años del triunfo que llevó a Néstor Kirchner a la presidencia e inaugurar la "Escuela Justicialista Néstor Kirchner", que pretenderá ser un espacio de discusión y de formación de nuevos cuadros políticos. Desde su entorno más próximo recomiendan "no poner expectativas en el tema electoral", porque dicen que la vicepresidenta "se abocará en su discurso a desarrollar el título de la charla". Esta vez será: "La Argentina Circular. El FMI y su histórica receta de inflación y recesión. Fragmentación política y concentración económica”. Más allá de eso, como a veces el medio también es el mensaje, la escuela de formación que presentará el jueves CFK es un armado de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, el kirchnerismo y el massismo, donde no pareciera tener injerencia el sector vinculado al presidente Alberto Fernández.

Desde ningún sector esperan definiciones explícitas de CFK sobre las candidaturas, pero el tema de la conferencia de este jueves --al igual que el armado de la escuela-- también es sugestivo y está directamente vinculado a la coyuntura. En esa línea, crece la expectativa acerca de si en su alocución mencionará o no al ministro de Economía, Sergio Massa, uno de los presidenciables del Frente de Todos. "Mal de él no va a hablar", arriesgan algunos de los que se identifican con la vicepresidenta.

El ministro de Economía, eso es una certeza, no estará entre el público porque a la misma hora se encontrará en Montevideo firmando un acuerdo con la CAF. Lo que sí hará es enviar una delegación de representantes del Frente Renovador. Entre ellos estarán la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, la diputada del Frente Renovador, Mónica Litza y el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Ruben Eslaiman.

Massa, en la previa del acto, tuvo otro respaldo contundente: pasadas las siete de la tarde lo fueron a ver al palacio de hacienda representantes de la CGT y de los movimientos sociales. Estuvieron presentes Andrés Rodríguez, Carlos Acuña, Gerardo Martínez, Jorge Sola, José Luis Lingeri, Héctor Daer y Armando Cavalieri. Por parte de los movimientos sociales fueron Emilio Pérsico, Fernando Navarro y Daniel Menéndez. Sectores que en el pasado apoyaron al presidente Alberto Fernández. El viernes, según el portal la Letra P, Massa conseguirá otra foto importante: se mostrará en un evento público con los gobernadores de la Liga y con el ministro del interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Ambos suenan como una posible fórmula presidencial.

En Casa Rosada, en tanto, le bajan el tono al evento del jueves y dicen que no esperan grandes definiciones de la vicepresidenta, sino que "será parecido a las disertaciones anteriores en las que habla del FMI". Cerca del mandatario comentaron a este diario que esperan que CFK diga algo sobre la decisión del Presidente de dar de baja su posible candidatura porque aún no se pronunció al respecto. Consideran que Fernández "ya hizo lo que le pedían", y esperan que eso sirva para, desde ahora, poder dedicarse al armado electoral. "Ellos insistían para que se baje, pero no parecieran tener pensada la próxima jugada", decían en Balcarce 50. Este jueves puede haber una respuesta del kirchnerismo al respecto.

Además de referentes del massismo, en el restaurado teatro de la Plata estarán en las primeras filas el ministro del Interior y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El gabinete provincial, como en las conferencias anteriores, fue invitado en su totalidad y esperan que la asistencia sea perfecta. Varios dirigentes provinciales, incluso, este miércoles compartieron en sus redes mensajes explícitos que pedían por la candidatura de la vicepresidenta. El jefe de Asesores bonaerense, Carlos Bianco, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y el jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, compartieron en sus redes imágenes muy parecidas que consistían en un cuaderno y la palabra "Cristina" escrita con lapicera en la primera línea.

Ese mensaje va en línea con lo que dijo el sábado pasado el diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. Sobre el escenario del club de Ferro y ante cientos de militantes, el hijo de la vicepresidenta sostuvo que "las biromes quieren escribir un nombre y el poder judicial lo borra". Eso significó una clara respuesta a lo que el Presidente había dicho en su mensaje grabado, en el que declinó su posible candidatura. Fernández aseguró en aquella ocasión que "para ser mejores debemos democratizar nuestro espacio. Démosle la lapicera a cada militante". El mandatario insiste con la necesidad de que el Frente de Todos vaya camino a una elección interna, pero desde el kirchnerismo se resisten a esa idea.

La escuela Justicialista Néstor Kirchner

La escuela Justicialista Néstor Kirchner será un espacio "de formación de cuadros políticos y de dirigentes", creado por la UMET en conjunto con La Cámpora y el Frente Renovador, pero que, según dijo uno de sus miembros a este diario, "pretende ser un espacio del justicialismo donde estén representados también los gobernadores". Por ese motivo, dijeron, varios de ellos estarán invitados a la presentación del jueves a cargo de CFK en La Plata. La idea de conformar ese espacio se empezó a gestar desde la UMET en diálogo con Máximo Kirncher y otros integrantes de la Cámpora. Luego se sumó el Frente Renovador y también el Instituto Patria. Además de gobernadores, fueron invitados a la presentación del jueves intendentes y distintos referentes de la academia y la cultura.



La semana pasada miembros de la UMET y de los espacios que conforman la escuela le fueron a presentar la iniciativa a Cristina Fernández Kirchner y a ella, según cuentan los que fueron parte de la reunión, le pareció "un proyecto valioso".



Desde el espacio le plantearon a CFK que querían armar una charla magistral con ella como protagonista para el lanzamiento, en consonancia con los 20 años del triunfo de Néstor Kirchner, y la vicepresidenta aceptó. En la presentación de La Plata también se darán a conocer los primeros de siete cursos de la escuela, que serán gratuitos y abiertos a militantes y dirigentes peronistas.