El plenario de la militancia organizado por el kirchnerismo porteño comenzó pasada las 11.30 de este sábado en el microestadio de Ferro con un mensaje de apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y un pedido para que sea candidata en los comicios de este año, en el marco de un encuentro que será clausurado por el diputado nacional Máximo Kirchner.

Discursos de apertura

“Es un día más que importante, sobre todo con el anuncio del Presidente porque se despejó una incógnita y ahora estamos con la expectativa y ansiedad de las definiciones sobre quién va a ser nuestro candidato o candidata. Estamos a la espera de la decisión de Cristina y mientras tanto seguimos con estos encuentros para darle fuerza a nuestra conductora”, dijo el senador y titular del PJ porteño,, el encuentro se realiza en el microestadio del club Ferro y comenzó con las palabras de bienvenida de Recalde, y la diputada nacional, ambos miembros de la agrupación La Cámpora, ante cientos de militantes., a quien conduce nuestra fuerza política, quien diseñó la estrategia en el 2019 que tuvo éxito electoral y que queremos repetir para poder llevar adelante las transformaciones que no pudimos hacer en esta etapa y avanzar con las cosas que están pendientes y no volver al macrismo”, sostuvo Recalde.Para el senador, “Penacca, en tanto, consideró que "es central que Cristina pueda definir con libertad lo que quiere hacer y es la mejor candidata. Si ella finalmente decide serlo en función de que está garantizado que no la prescriban, entendemos que las PASO tendrían poco sentido” y añadió que ella "ha demostrado que puede construir una alternativa para que el pueblo sea feliz”.

El color de la liturgia kirchnerista

, en el barrio porteño de Caballito, que amanecieron con carteles que decían "100% lealtad a Cristina" convocando al plenario firmados por La Cámpora de Caballito, y pasacalles con la consigna "La ciudad con Cristina", "CFK 2023" y "No a la proscripción a Cristina"Las batucadas llenaron las calles y el cántico de "Cristina presidenta" comenzó a ser entonado desde temprano.Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara ayer su decisión de declinar presentarse a la reelección en los comicios de este año, el plenario cobra especial relevancia en medio del llamado "operativo clamor" que busca que la candidata del Frente de Todos (FdT) sea la Vicepresidenta.

Documento del plenario

, se titula el documento que fue consensuado para este plenario.En el mismo, se advierte que estamos anteinstrumentada a través del lawfare contra los líderes populares."En los hechos no podemos hablar de 40 años democracia pues lo que vivimos los argentinos y argentinas en nuestro país dista mucho de ser un Estado de Derecho y una democracia plena", denunciaron.

CABA, laboratorio del proyecto neoliberal

Además, al igual que en los otros plenarios kirchneristas, este documento evoca: "Ayer nada sin Perón, hoy nada sin Cristina" y expresa que la vicepresidenta es "la Esperanza para vivir dignamente", pero agrega un"La Ciudad de Buenos Aires es desde hace 15 años el laboratorio por excelencia del proyecto neoliberal en la Argentina", subrayaron al hacer referencia a las gestión del PRO en ese distrito, primero con el expresidente Mauricio Macri y actualmente con Horacio Rodríguez Larreta.Afirmaron que en CABA se gobernó bajo la premisa de "minimizar el Estado, los bienes comunes, mercantilizar la sociedad y la cultura y poner la Ciudad de espaldas al pueblo"."Es hora de terminar con la insensibilidad y el gobierno de los CEOs en la Ciudad. No es verdad que el blindaje judicial y mediático de Larreta son invencibles. El derrotismo nunca fue el idioma de la militancia del campo nacional y popular", subrayaron en el documento.Se trata del tercer encuentro de este tipo: el primero se realizó el sábado 11 de marzo en el partido bonaerense de Avellaneda y el segundo tuvo lugar el 1 de abril en Resistencia, Chaco.

Noticia en desarrollo