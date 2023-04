El ministro de Economía, Sergio Massa, convocó a dirigentes gremiales, de movimiento sociales y empresarios a alcanzar un acuerdo que brinde estabilidad en los precios por 90 días, luego de las maniobras especulativas generadas en el mercado cambiario.



Massa formuló esta convocatoria en el Palacio de Hacienda donde recibió a los representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), encabezados por su Secretario General, Héctor Daer, y del Movimiento Evita, Fernando Navarro y Emilio Pérsico, quienes le brindaron su apoyo. “Una vez terminado el proceso de estabilización (en el sector financiero) cuento con ustedes para sentarlos a la mesa juntos con los empresarios para establecer el sendero de los próximos 90 días, para que no haya las trampas que algunos vivos trataron de realizar sobre versiones, rumores y que lo que terminó haciendo es generar incertidumbre en la gente”, dijo Massa.



El ministro adelantó que “de acá al viernes seguiremos trabajando en estabilizar los mercados y el funcionamiento macroeconómico, para convocar el fin de semana a los empresarios para trabajar juntos (a sindicalistas y movimientos sociales) para dar un sendero de 90 días de estabilidad, para que la gente viva sin miedo y que sepa que el Estado cumple con su rol” de garantizar la estabilidad.



Massa calificó como una actitud “inexplicable” que “haya intentos de aumentos de precios sobre la base de lo que fue el aumento del dólar blue desde la semana pasada, porque todos los que importan lo hacen con el dólar oficial”.



Entonces “no son aumentos por cuestiones de macroeconomía, sino por avivadas” y en este marco, desde el Gobierno serán "garantes y controladores”.



"Para eso -continuó el ministro- les pedimos ayuda a ustedes” sindicatos y movimientos sociales “que ayuden en esta tarea, para que haya abastecimiento y precios”.



Massa advirtió que “el estado se pone firme y no permite la especulación”, aún “entendiendo que los mercados son transparentes”, pero que sin embargo “el Estado tiene la responsabilidad, darle certidumbre a la gente” ante maniobras especulativas.



El ministro aprovechó el encuentro también para agradecer “el trabajo conjunto para que los trabajadores paguen menos impuesto a las ganancias por sus viáticos y horas extras”.



“Dentro de muy pocas horas, menos trabajadores pagarán Ganancias por el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a $ 503.000, a partir del primero de mayo”, recordó el funcionario al referirse al reciente anuncio de su cartera.



Por su parte, Daer destacó la presencia de la CGT “para garantizar el apoyo, la confianza y todo lo que tiene que ver para generar las condiciones para nuestro pueblo”.



“No vamos a ser espectadores de un pequeño grupo de ‘vivos’ que especulan utilizando medios de timba en el sector financiero, que terminan perjudicando la economía de todos, en especial a los que tienen ingresos fijos, a los jubilados, a los que tienen ayudas sociales”, dijo el dirigente gremial.



En este marco “queremos hacer un llamamiento a quienes no estuvieron en la especulación financiera pero (si) en la remarcación de precios que, por el bien de todos, lo que tenemos que hacer, tienen que retrotraer los precios”, pidió el secretario general de la CGT.



Por su parte, Emilio Pérsico, le dijo a Massa: “Cuenten con nosotros para ir a marcar a los que subieron los precios”.

Noticia en desarrollo