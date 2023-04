TEATRO

Ryan hermano motor

Un hombre viaja por las rutas del desierto a cumplir el último deseo de su padre: arrojar sus cenizas en un río de México. Lo acompaña el Ryan, máquina automotriz, reliquia familiar y hermano menor. Mamita espera en casa. La promesa de una aventura en donde todo lo que es crecer es enfrentar las cosas difíciles. Después de Las cuerdas, su ópera prima, la joven directora y dramaturga Ana Schimelman regresa a escena con este trabajo que esta vez se centra en el vínculo de dos varones en su viaje a la adultez. La iluminación es de Sebastián Francia, el vestuario de Lara Sober, la escenografía de Manuel Franco, asistencia de dirección de Sebastián Sonenblum y voces en off de Guido Grispo y Jennifer Moule. Con Federico Pereyra y Gabriel Waisbein. Desde el 15 de mayo.

Lunes a las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $2000.

Un caballo petiso

Dos amigas se encuentran por azar en Tres Arroyos luego de muchos años de no verse. El reencuentro revive hechos y recuerdos del pasado y pone por delante la esperanza de una herencia familiar. Con dramaturgia y dirección de Julia Morgado, esta puesta minimalista en clave de comedia aborda a través de diálogos cotidianos temas existenciales como la muerte, la herencia y la amistad. Obra de la Compañía Robusta –que se formó en el taller de entrenamiento actoral de Matías Feldman y Santiago Gobernori–, Un caballo petiso se estrenó en 2022, en el marco del Festival de los 15 años del Teatro Defensores de Bravard. La Iluminación es de Horacio Novelle, la musica de Misi Andrenacci y la asistencia de dirección de Ignacio Pozzi. Con Martina Bajour, Lula Kesseler, Natalí Lipski y Julia Di Ciocco.

Miércoles a las 21, en el Teatro El Grito, Costa Rica 5459. Entrada: $2200.

MÚSICA

Fuse

“Necesito una piel más dura/ este dolor todavía sigue entrando”, es lo primero que se le escucha cantar a Tracey Thorn en el tema que abre el nuevo disco de Everything But The Girl, y parecería que habla de estos días, de estos tiempos, de este siglo. Lo hace, claro, pero más que nada continúa con lo que que han venido cantando con Ben Watt desde los comienzos de un dúo que empezó siendo acústico y con aires de jazz, y luego pop, hasta que en la última década del siglo pasado dejaron entrar la electrónica y ya no se fue más. Hasta la aparición de este Fuse, su último disco había sido Temperamental, de 1999. Desde entonces habían sacado trabajos solistas, incluso Thorn se reveló como escritora, pero su obra más importante parecía ser su continuidad como pareja. Hasta este flamante “decíamos ayer” en forma de álbum, producido por ellos mismos, que continúa donde lo habían dejado entonces, rimando melodía con melancolía.

Heading for home

En este segundo simple de su nuevo disco, Rufus Wainwright convoca a John Legend para honrar un clásico de Peggy Seeger, con cuerdas y todo. Producido por Mitchell Froom, el inminente Folkocracy –anunciado para el 2 de junio– es el sucesor de Unfollow the rules (2020), y fue presentado por Rufus como su fiesta y su regalo por sus 50 años, el 22 de julio. Para ello preparó una larga lista de invitados, entre los que figuran David Byrne, Anohni, Sheryl Crow, Chaka Khan, Andrew Bird, Susanna Hoffs y Van Dyke Parks. Y el repertorio estará integrado mayormente por clásicos del cancionero folk, como “Down In The Willow Garden”, una murder ballad que en los años ’40 pasó a ser parte del canon en la voz de Charlie Monroe, y que Wainwright presentó como primer simple de Folkocracy, acompañado por Brandi Carlile.

ONLINE

Las gotas de Dios

Las adaptaciones de mangas al cine y la televisión son moneda corriente en su país natal, Japón. No es tan común que una historieta sea llevada a la pantalla de forma bilingüe, en coproducción con un país europeo como Francia. Este último es el caso de Drops of God, cuya publicación en papel data del período 2004-2014. La versión con actores de carne y hueso acaba de ser estrenada en la plataforma Apple TV+. Cuando la leyenda de la enología Alexandre Léger muere a los 60 años en su hogar de Tokio su hija Camille, una francesa que no ha visto a su padre desde que era niña, debe viajar para la lectura de la herencia. Desde luego, recibe una colección de vinos de incalculable valor, pero para poder hacer uso de ella deberá competir mano a mano con el protegido de Léger, un brillante enólogo japonés. En el marco de la mejor gastronomía internacional, Camille, que nunca ha probado una sola gota de vino, deberá aprender muy rápidamente el abecé de la profesión o quedarse con las manos vacías.

Collision

Acorn TV continúa recuperando series británicas producidas hace algunos años que pasaron debajo del radar de las principales señales de televisión. Los cinco capítulos de esta producción de la prestigiosa ITV tuvieron su debut hace casi tres lustros y bien vale la pena recorrerlos. Se trata de un tenso relato dramático en el cual un grupo de absolutos desconocidos se cruza durante un fatal accidente automovilístico. Lejos de la pontificación moral de películas como Vidas cruzadas, de Paul Haggis, la historia comienza a ramificarse hasta descubrir fraudes económicos, contrabandos varios, asesinatos e incluso conspiraciones estatales de alto nivel. Un detective es el encargado de iluminar el caso.

CINE

Bafici: fin de fiesta

Se acaba el Bafici, pero todavía queda el domingo, día de exhibición de las ganadoras de las competencias oficiales y última pasada de algunos de los títulos estrenados durante estos días. Por caso, hoy a las 13 horas y en la sala más grande del Gaumont podrá verse In Water, el último largometraje del coreano Hong Sang-soo, una película rodada casi en su totalidad fuera de foco (¡no gritarle al proyectorista!). A las 16, en el Cosmos, se exhibe Ankhon Dekhi, una de las películas del foco Rajak Kapoor, el realizador indio que anda de visita por Buenos Aires. Más tarde, a las 19.30, de nuevo en el Gaumont y como parte de la sección Rescates, podrá disfrutarse del clásico de la Nueva Comedia Americana A Night at the Roxbury (estrenada aquí como El triunfo de los nerds). No será la única comedia disponible: a las 21.05 en el Arthaus se proyecta The Urgency of Death, uno de los últimos films de la inclasificable Lucía Seles (foto), con la confitería platense Ritz como trasfondo esencial.

Kompromat

Presentada hace algunas semanas en el Festival de Cine Francés, la película de Jérôme Salle, realizador galo de la estirpe más industrial, acaba de estrenarse comercialmente en salas. Es un thriller internacional que parte de una premisa muy hitchcockiana: un hombre inocente es acusado de un crimen que no cometió. Se trata del agregado cultural francés en una ciudad de Siberia, detenido por presuntos cargos de abuso sexual y pederastia. Encerrado primero en prisión y luego en su hogar con una tobillera electrónica, a punto de ser condenado sin demasiados miramientos, el escape por terrenos peligrosos con la ayuda de una joven, nuera de un agente de la FSB (la ex KGB), toma el control de la trama.

TV

Filmoteca

El programa más cinéfilo de la televisión, conducido por Fernando Martín Peña y el crítico Roger Koza, le dedica este fin de semana a la relación entre la niñez y los conflictos bélicos. Pasadas hoy las doce de la noche podrá verse la extraordinaria ópera prima del cineasta ruso Andréi Tarkovski, la historia de un chico huérfano, cuyos padres murieron asesinados por soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, que decide infiltrarse en las filas enemigas aprovechando su escasa estatura. La sinopsis no le hace justicia a un film de una gigantesca potencia poética, apoyada en la notable fotografía en blanco y negro de Vadim Yúsov, y que además aprovechaba las nuevas libertades del “deshielo” luego de la muerte de Stalin para escapar de los corsés del realismo socialista. Luego de ganar el León de Oro en el Festival de Venecia, la carrera de Tarkovski comenzó a tener problemas con la censura soviética, pero esa ya es otra historia.

Hoy después de la medianoche, por la Televisión Pública.

Alguien en algún lugar

HBO está de estreno con los capítulos de la segunda temporada de esta serie protagonizada por la comediante e intérprete de cabaret Bridget Everett. En la temporada anterior, Sam, una mujer de cuarenta y tantos años sin objetivos claros en la vida, debe viajar a un pueblo de Kansas para cuidar de su hermana enferma. Después de su muerte y de quedar varada en el lugar sin saber muy bien qué hacer, conoce a un grupo de personas que, como ella misma, no terminan de encajar en el tradicional pueblito. En los nuevos episodios otros hombres y mujeres comienzan a formar parte de la nueva vida de Sam, un personaje creado libremente a partir de vivencias personales de Everett.

Domingos a las 23.30, por HBO.