El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, encabezaron el encuentro "Ciencia, Política y Desarrollo: Un Estado Presente" en el que firmaron una una carta compromiso de apoyo a las políticas científicas.



“En la Provincia hemos transformado a la ciencia, la tecnología y la educación en políticas insignia de nuestra gestión. Por eso este año tenemos la obligación de defender esas políticas de cara al futuro”, dijo Kicillof ante un auditorio que reunió a científicos, trabajadores del CONICET, representantes de universidades y diversos organismos dedicados a la investigación.

Tras subrayar que defender las políticas científicas de cara al futuro "es una obligación", Kicillof aseguró: "Hay que mostrar la inminencia de la tragedia, porque se viene una posible tragedia. Se juega este año la supervivencia de nuestra universidad, de nuestra educación pública" y agregó que "todos los sectores políticos, en el discurso, se llenan la boca hablando de educación, ciencia y tecnología, pero los neoliberales no son sinceros sobre cuál es el destino. Nos dicen que la salvación es apostar e la educación, la ciencia y la tecnología, pero cuando gobiernan se caen los maquillajes, libretos y decorados y vemos la realidad".



"Este año habrá que definir muchas cosas. Algunas se discuten en la televisión de manera superficial, lo que impide discutir cuestiones profundas", continuó el gobernador, tras resaltar que el Frente de Todos cuenta con "la enorme ventaja de poder contrastar con lo que hace tres años vivimos en una Argentina y una provincia neoliberales, más allá de las dificultades que nosotros tuvimos por la pandemia, la guerra y la sequía, que fueron dramáticas".

Por su parte, Daniel Filmus hizo referencia al 27 de abril, fecha en se cumplen 20 años de la victoria electoral que catapultó a Néstor Kirchner a la presidencia, y sostuvo que "muchos avances no hubiera sido posibles sin la mirada de Néstor en 2003". "Él apostó a la ciencia y tecnología cuando en Argentina atravesábamos la crisis más profunda de la historia y cambió el eje en un momento en que la prioridades del país eran otras", dijo. Destacó también que la gestión actual impulsó "un modelo que coloca al Estado como eje central de la promoción de la Ciencia y la Tecnología porque estamos convencidos de que es una herramienta fundamental para el desarrollo del país” y señaló que en la Provincia de Buenos Aires se está llevando adelante un programa de inversiones superior a los treinta y cinco mil millones de pesos y aseguró que se le suman otros cinco mil millones destinados a equipamiento. "No hay ninguna estrategia de crecimiento económico y mejora de condiciones de vida de nuestra población que no esté basada en la educación, la ciencia y la tecnología”, afirmó.

En referencia al clima político actual señaló que “es interesante la discusión de hoy porque uno encuentra actualmente un debate que pareciera ser que los que avanzan hacia el futuro, hacia un modelo distinto y se muestran como revolucionarios nos plantean que la educación no fuera obligatoria. Lo que se plantea como un modelo de futuro va a una discusión que en Argentina se saldó en 1884”, cerró Filmus en alusión a la Ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria.