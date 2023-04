CFK volvió a marcar agenda. Nadie dejó de escucharla. Hubo rápidas respuestas de los propios, incluso cuando aún hablaba en La Plata, frases escritas y tuiteadas con eje en la Argentina circular. Y tuits de todo el arco opositor, de Myriam Bregman y el ultra Javier Milei a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, halcones y palomas cerraron la grieta para criticar.

Primereó Wado de Pedro: “Cristina, aporta su visión de cómo el pasado se vuelve a disfrazar y vuelve con las mismas ideas. Los ídolos de ese nuevo fenómeno mediático ya gobernaron la Argentina y fracasaron. Vuelven con recetas del pasado que ya fueron practicadas y son las que terminaron con la Argentina prendida a fuego en el 19 y 20 de diciembre de 2001.”











Axel Kicillof, único tuit, desde el teatro, cortito y al pié: “Que no nos quieran convencer que tenemos que volver para atrás para solucionar este presente y el futuro”, @CFKArgentina Mario Secco: “Como dijo Cristina, los pingüinos somos muy colectivos. Con unidad, entre todos y todas, debemos trabajar por una patria más justa, libre y soberana. Debatir también es organizarnos”.

Jorge Ferraresi: “Este tipo de herramientas son muy importantes en la formación de cuadros para nuestro espacio político”.

Cecilia Moreau: "Es una eterna Argentina circular en los personajes, en las propuestas". Y, luego: “Nos quieren traer como solución lo que fracasó hace más de 20 años, por eso tenemos que seguir reforzando los espacios de debate, ya que como dijo Cristina: ´Es imposible avanzar en el presente y en el futuro si no sabemos de dónde venimos´".









Juan Grabois: Rescató dos cosas. La segunda, “la falacia de que el gasto en políticas sociales es provocador del déficit fiscal cuando, como dice Cristina, es el 1.9% del PBI mientras el 4.6% son privilegios espurios de grandes empresas. Me invitaron a una clase y así fui, como alumno, para escuchar y aprender, para compartir y sentir, para desarrollar el pensamiento crítico. Tomé mis notas y vamos a reflexionar colectivamente sobre lo que planteó Cristina”.









Horacio Rodríguez Larreta: “Escuchar hablar a @cfkargentina como si no fuera la vicepresidenta, como si su foto no hubiese estado en la boleta presidencial y como si no fuera la que armó y conduce este gobierno, indigna. Este gobierno fracasó y Cristina se tiene que hacer cargo. Hoy volvió a demostrar que no le preocupan los argentinos. Por suerte, lo que estamos viendo es el final de la Argentina irresponsable. El modelo kirchnerista está agotado”.



Patricia Bullrich: “¡Basta, Cristina Fernández de Kirchner!”, publicó todo con mayúsculas. “El pueblo se cansó de 20 años de autoritarismo, descapitalización y pobreza. El peor gobierno de la historia: su obra final. No perdamos la esperanza. Vienen otros tiempos para nuestro país. Vamos a salir de esta. Juntos.”

Myriam Bregman: “Debo reconocer que no deja de llamarme la atención ver aplaudir a los mismos que hace un año nos decían que era una locura que denunciáramos que el acuerdo con el FMI era inflacionario. ¿Ahora se dan cuenta? Las consecuencias las paga el pueblo”.

Javier Milei: CFK “Estuvo un rato largo hablando de Dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien. Aunque se resistan Todos-Juntos, a partir del 10/12/2023 se quedan sin juguete. VLLC !”











Gerardo Morales: Que "Cristina se haga cargo de la situación, que se haga cargo el Presidente y que hablen con el ministro de Economía para arreglar los problemas que tienen los argentinos".

María Eugenia Vidal: “Los que cerraron las escuelas un año y medio, hoy inauguran la “Escuela Justicialista Nestor Kirchner”.

Teresa García, en respuesta a Vidal: “Señora exfuncionaria publica Vidal, hoy usted debería guardar silencio, luego de leer el fallo de la Justicia Electoral. Usted quiso cerrar 8 escuelas en el Delta, y otras tantas rurales. Llámese a silencio”.







Luciano Laspina: Ni cepo cambiario ni dolarización. Moneda nacional convertible (que no es tipo de cambio fijo sino tipo de cambio único) y libre elección de monedas. Eso es libertad y no populismo. No hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perros.