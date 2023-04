La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analiza elevar un pedido de informes, sobre quienes donen un elevado monto en la colecta iniciada por Santiago Maratea en Independiente. La solicitud que recaería en quienes aporten más de $200.000 en la colecta para ayudar al club de Avellaneda a saldar sus deudas.



La entidad tomó una resolución similar cuando le solicitó a bancos y proveedores de servicios de pago (PSP), como Mercado Pago o Modo, para que informen operaciones realizadas por sus clientes cuando superen un monto específico.



Fuentes de AFIP señalaron que el dinero recibido por Maratea hasta el día de la fecha no está depositado en ningún fideicomiso, y explicaron que el club debió haber abierto una cuenta para ese específico fin antes de empezar con las donaciones. Por lo tanto, no hay una razón social a cuyo nombre se esté recibiendo el dinero, no está claro en calidad de qué se están transfiriendo las donaciones, y no se fijó una fecha de finalización para dicho fideicomiso, todas irregularidades que están en la mira del ente que conduce Carlos Castagneto.

Desde el ente recaudador adelantaron que se va a empezar a analizar el tema, ya que el régimen de donaciones está normado por una resolución general de AFIP desde hace diez años. El objetivo de la regulación es evitar que haya individuos que quieran hacer pasar como donación, lo que en definitiva podría ser una maniobra de lavado de activos. Consignaron que a priori el caso de Independiente no encuadra con el régimen de donaciones, lo que amerita un estudio minucioso del caso que tomó estado público, por cuanto es de esperar que la AFIP tome contacto con el club en las próximas horas.

La recaudación que se acerca a los $500 millones





El influencer Santiago Maratea anunció en conferencia de prensa los detalles de la colecta que impulsó a través de sus redes sociales, para salvar económicamente al Club Atlético Independiente, que atraviesa una crisis institucional y financiera.

“El único camino para salvar a Independiente es el fideicomiso”, fueron las palabras que pronunció en conferencia de prensa Miguel Angel Santoro, histórico arquero del multicampeón de la Copa Libertadores en la década de 1970.

En tanto, Maratea contó que “en una cuenta de Mercado Pago no se podía acumular la plata que hacía falta, así que se armó un fideicomiso. Está armado y es de los hinchas. El manejo de esa plata y la responsabilidad de esa plata es totalmente mía”.



Para el técnico es conmovedor





El entrenador de Independiente, Ricardo Zielinski, calificó como "conmovedora" la colecta encabezada por el influencer Maratea, con el objetivo de sanear el pasivo de la institución.



"Es positivo el hecho de que los hinchas ayuden y tengamos un camino de tranquilidad. Vamos a colaborar todos con la colecta y le agradezco a Santiago Maratea por ayudarnos. Lo de la colecta es muy movilizador", describió el entrenador en la conferencia de prensa. "Todos los integrantes del cuerpo técnico y del plantel pondremos dinero", explicó.



Independiente atraviesa un duro momento institucional, con la renuncia del presidente electo en octubre pasado, Fabián Doman, y una transición con Néstor Grindetti (Intendente en uso de licencia del partido bonaerense de Lanús, Juntos por el Cambio) a la cabeza por 90 días. Además, el club tiene grandes deudas, que llegan a 20 millones de dólares y una urgente por Cecilio Domínguez -de 5.600.000 dólares- con el América de México, que lo tiene inhibido.



En relación a lo deportivo, Independiente se enfrentará este domingo a Belgrano de Córdoba como local, desde las 18.00, en el Libertadores de América, con el objetivo de salir del fondo de la tabla general.



"La verdad que nosotros pensamos que el campeonato es largo pero todos los partidos son importantes. Me pareció que con River no lo tomamos de esta manera. Estando en Independiente y debemos hacer cosas para ser mejor que los rivales. Nos serviría mucho hacer un gran partido", apuntó.