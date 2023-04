Desde el miércoles en Ciudadela y distintas zonas del partido Tres de Febrero se encuentran con falta del suministro de agua. La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), encargada de proveer los servicios de agua y cloacas informó que el servicio está interrumpido por un problema que ya está siendo solucionado y en pocas horas va a ser restablecido. En tanto en la página de AySa varios usuarios aparecen registrados con el servicio de agua funcionando aunque éstos sostienen lo contrario, porque todavía no se les devolvió el agua. Entre todos los conflictos que genera la situación, las escuelas perjudicadas no están pudiendo dar clases, entre ellas la Técnica N° 35 de CABA, ya que en la zona Oeste de la Capital también se estarían sin suministro. "No nos contesta nadie, denunciamos a la municipalidad correspondiente lo que está pasando y no nos dieron una respuesta", afirmó Claudio, uno de los vecinos afectados. Además, dijo que "AySA te pone una grabación que repite siempre lo mismo desde hace más de dos días".