Boca y Colo-Colo volverán a verse las caras luego de 15 años de pausa en una relación que nació torcida a partir del recordado cruce copero denominado "La batalla de Macul" en la Libertadores 1991 y que continuó caliente a lo largo de los años, con protagonistas de la talla de Maradona, Bianchi, Riquelme u Óscar Córdoba.

Ambos llegan al partido de este miércoles como punteros del Grupo F (4 unidades cada uno) que completan Deportivo Pereira (1) y Monagas (1) y para el equipo de Jorge Almirón servirá de prueba de final para el Superclásico del domingo próximo. Se estarán enfrentando desde las 21 (televisación de Fox Sports) en el estadio Monumental de Santiago de Chile, con capacidad limitada a la mitad (24 mil localidades) por una sanción de la Conmebol.



Este será el undécimo partido del historial oficial entre el Xeneize y el Cacique que reparte cuatro triunfos por lado y dos empates, con una marcada influencia de las localías: en Chile, Colo-Colo ganó cuatro de cinco partidos mientras que Boca festejó sólo una vez. Aquí, un repaso por esos choques del otro lado de la cordillera.



Libertadores 1991: Colo-Colo 3, Boca 1

Sangre en el rostro de un Maestro Tabárez enardecido, Batistuta y Giunta repartiendo golpes a cuanta persona se les ponga enfrente y hasta un perro policía mordiendo por detrás al Mono Navarro Montoya. La semifinal de vuelta entre Colo-Colo y Boca en la Libertadores 1991 quedó en la historia como uno de los episodios más "vergonzosos" del fútbol y dejó a los porteños afuera del certamen.

El Maestro Tabarez tras ser golpeado por una cámara. A su lado, Marchesini. (Archivo El Gráfico)

La ida en La Bombonera fue 1-0 para Boca con gol de Graciani de penal pero en la vuelta el conjunto chileno dirigido por el croata Mirko Jozic fue bastante superior y, de la mano de un Marcelo Barticciotto (exHuracán) indomable, ganó por 3-1 (Latorre puso el 1-2 para Boca). La hecatombe se desató tras el tercer gol chileno, a los 82 minutos, e incluyó batallas campales entre jugadores, cuerpos técnicos, fotógrafos (y sus respectivos revoleos de cámaras) e infiltrados. Un episodio tan triste como icónico. Colo-Colo fue luego campeón -único título- tras vencer a Olimpia de Asunción en las finales.

Supercopa 1997: Colo-Colo 2, Boca 1

De no haber existido el episodio anterior, éste sería el cruce más recordado entre el Xeneize y el Cacique. Fase de grupos de la Supercopa 1997 con el condimento extra de que el último de cada zona "descendía" de la competición que jugaban sólo los campeones de la Libertadores, deshonor que finalmente le cabría a ese Boca del Bambino Veira ya que terminó con 5 puntos por detrás de Colo-Colo (11), Cruzeiro (9) e Independiente (8). Claro que aquella fue la última edición de la Supercopa, que desapareció y dejó su lugar a la Mercosur en la que Boca (y River) pasarían a jugar como invitados.

Colo-Colo y Boca se enfrentaron en Santiago por la tercera fecha del grupo el 24 de septiembre de 1997, jornada que entró en la historia por ser el debut y único partido de Diego Armando Maradona por una competencia continental de clubes de la Conmebol. El crack de casi 37 años salió lesionado en el entretiempo en el que fue además su penúltimo partido como futbolista, ya que casi un mes después se retiró en un triunfo 2-1 ante River.

La salida del Diez no fue el único imprevisto xeneize aquella noche. A los 32 minutos también tuvo que ser reemplazado Claudio Paul Caniggia y en su lugar entró un delantero platinado de dorsal número 25: un tal Martín Palermo. Ese fue apenas el quinto partido del Titán en Boca, que recién llegaría al gol en su séptimo juego. Al rato hubo otra sorpresa para la visita cuando el exPlatense Marcelo Espina sacó un tiro libre malintencionado pero simplón que terminó en blooper de otro recién llegado a La Boca con destino de ídolo, el arquero Óscar Córdoba (sexto partido en el club).

Diego tras el final del primer tiempo. No andaba de buenas el 10.

Apenas un minuto después, Boca llegó al empate a través del clon mexicano de Caniggia, el Pájaro Hernández, pero en la segunda parte y tras otra intervención debatible de Córdoba, Ivo Basay puso el 2-1 final para los chilenos que llegaron hasta semis de ese torneo, eliminados por San Pablo (luego perdió la final con el River de Ramón Díaz).

Libertadores 2003: Colo-Colo 1, Boca 2

El único éxito de Boca en sus cinco visitas oficiales a Colo-Colo. Segunda fecha de la Libertadores 2003, que terminó con Boca (11 puntos) segundo de Independiente Medellín (12) y los chilenos (5) en el fondo. Luego el equipo de Bianchi fue campeón de las manos del Chelo Delgado -goleador del torneo con 9 gritos- y Tevez. En aquella visita a Santiago, Boca ganó 2-1 con doblete del santiagueño Alfredo "Chango" Moreno, quien hizo dupla de ataque con el Chelo. En Colo-Colo jugó el exReal Madrid e Inter Iván "Bam Bam" Zamorano, quien con 36 años volvió esa temporada al fútbol de su país -y sin cobrar salario- para retirarse al poco tiempo.



Libertadores 2004: Colo-Colo 1, Boca 0

Quinta fecha de la Libertadores 2004, apenas cuatro meses después del triunfo intercontinental sobre el Milan. Apellidos como Abbondanzieri, Schiavi, Burdisso, Cascini, Barros Schelotto y Tevez. Y enfrente, célebres como Claudio Bravo, con 20 años por entonces, y un ya veterano Espina. Un cabezazo a los 33 minutos definió la historia para los chilenos, que luego se refugiaron en la gran noche de su arquero. Boca aseguró su pase a octavos recién en la última fecha con un 3-0 sobre Bolívar mientras que Colo-Colo fue último del grupo.

Aquel certamen recordado por el cruce con River por semis -la "gallinita" de Tevez, el penal de Maxi López, etcétera- terminó con Boca subcampeón del sorprendente Once Caldas. El destino le cobró todas las series anteriores al equipo del Virrey y falló sus cuatro penales (Schiavi y Burdisso afuera, Cascini y Cángele atajados por Henao). El Xeneize no se quedó para la entrega de medallas y Bianchi dio una explicación inolvidable: "No sabía que al segundo le daban medallas, como es la primera vez que perdemos".

Libertadores 2008: Colo-Colo 2, Boca 0

Boca era campeón defensor pero casi se queda en primera fase de la Libertadores 2008. Fue a Chile por la tercera fecha y, con Riquelme, Palermo y Caranta entre los titulares, casi se vuelve con goleada. Se fue al entretiempo 0-2 abajo y zafó del tercero en la segunda parte gracias a un penal fallado del Cacique conducido por Bichi Borghi. Partido caliente con rojas para Morel Rodríguez y el DT Carlos Ischia. Para colmo, Riquelme se desgarró y se perdió los próximos dos partidos, entre ellos la vuelta ante los chilenos, un vibrante 4-3 en La Bombonera con Leandro Gracián de enganche -hizo un gol- y Ángel Celoria como DT interino.

Boca llegó a la última fecha como tercero y dependiendo de un milagro: necesitaba ganarle por tres o más goles a Maracaibo y que Colo-Colo, local ante Atlas de México, no pase del empate. Dicho y hecho: goleó 3-0 y los chilenos terminaron 1-1. Atlas pasó primero con 11 puntos y Boca y Colo-Colo quedaron con 10, pero el Xeneize con mejor diferencia de gol por apenas un tanto. Boca llegó hasta semis y no pudo con Fluminense, luego derrotado en los penales por la Liga de Quito del Patón Bauza, Piojo Manso y Taca Bieler.