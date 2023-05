Se veía venir. Tal como anticipó Página/12, la precandidatura de Soledad Acuña a jefa de Gobierno por el Pro pendía de un hilo. Es que luego de los roces entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, y la confirmación de que los amarillos solo presentarán un candidato (aún no se sabe cual) para las PASO de Juntos por el Cambio, la ministra de Educación porteña -criticada por gran parte de la comunidad educativa- decidió bajarse de la pelea de las candidaturas. Para el Pro, ahora solo quedan en pie para la Ciudad los proyectos de Jorge Macri y Fernán Quirós, aunque no son pocos los que sospechan que María Eugenia Vidal no será candidata a presidenta y así retornará a CABA, luego de su paso de autodefinirse "orgullosamente bonaerense".

Noticia en desarrollo