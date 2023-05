Argentinos Juniors empató 2-2 de visitante, con Liverpool de Montevideo y continúa siendo el puntero del Grupo E de la Copa Libertadores con siete puntos.



En una visita que parecía favorable, los dirigidos por Gabriel Milito sufrieron al goleador de Liverpool Rubén Betancourt que marcó los dos tantos, tuvo otras oportunidades y fue un verdadero dolor de cabeza para la defensa del visitante.



Los goles del conjunto de la Paternal los marcaron Francisco González Metilli y Miguel Torrén, de penal; pero Milito debió lamentar la expulsión de Lucas Villalba en el segundo tiempo que lo obligó a replegarse.



En un gran tramo del primer tiempo, Argentinos se hizo del control del juego, pero le faltaba fluidez para poner jugadores frente al arquero local Sebastián Frutos. Por su parte, el local se mostró muy cauteloso, a punto tal que ponía a nueve hombres, incluido su guardameta, detrás de la línea de la pelota.

Luego de lucharla, Argentinos llegó al premio cuando Miguel Torrén metió un preciso pelotazo para Cabrera que desbordó, llegó al fondo y tiro el centro atrás para que Gabriel Avalos fusilara a Britos, que tapó de manera notable, pero el paraguayo peleó el rebote que derivó en González Metilli, que venía hecho una tromba desde atrás y pudo definir y enviar la pelota al fondo de la red.



En el segundo tiempo Liverpool adelantó sus laterales para que se convirtieran en carrileros y pasó a jugar con línea de tres. Uno de los ingresados, Alan Medina recibió en tres cuartos de la derecha de su ataque y metió un preciso centro para que Rubén Betancourt se elevara y de manera formidable cabeceara para darle el empate a los uruguayos.



Betancourt, de 30 años, al que muchos apodan el “hermano de Edinson Cavani”, no llegó a debutar en Uruguay, ya que pasó por los italianos Atalanta y Bologna y el Atlante mexicano, e inclusive estuvo en el 2016 en Defensa y Justicia, pero no jugó ni un partido.



A los 10 minutos Argentinos tuvo un córner a favor, un defensor cabeceó para despejar, pero el balón golpeó en la mano de un compañero. Luego de muchas protestas el arbitro boliviano Ivo Méndez chequeo en el VAR y cobró penal que Miguel Torrén cambió por gol, dándole el segundo tanto a los de La Paternal.



Los dirigidos por Milito tomaron muy bien el gol, recuperaron el ánimo y el dominio del juego, mientras que los locales se desinflaron, y retrocedieron en el campo. Argentinos controló el juego, pero no pudo acercarse al arco de Britos.

Hasta que en el minuto 31, los uruguayos metieron un pelotazo al lateral izquierdo del área, Federico Redondo quiso despejar, pero terminó levantándosela a Torren que salía y Betancourt la tomó, encaró a Lanzilotta y definió muy bien por abajo, para darle el empate a su equipo.



El alto centrodelantero de “La Cuchilla”, tal el apodo de Liverpool en Montevideo, siguió generando problemas, con un cabezazo que salvo Kevin MacAllister en la línea. Unos minutos después contestó Gabriel Avalos con un remate bien despejado por Britos.



Una falta muy sensible de Villalba dejó a Argentinos con 10 jugadores y Milito se vio obligado a sacar a Avalos para colocar a un central como Leonel González y esperar retrasado para conseguir el empate y un punto valioso de visitante. Y eso fue lo que ocurrió.