La Justicia ordenó este miércoles la detención de Santiago Pissani, excampeón de lucha libre y reconocido empresario textil de la ciudad de Posadas, Misiones, denunciado por darle una golpiza a un repartidor de pizza con el argumento de que el pedido había llegado tarde.

El hecho, que se conoció en las últimas horas, ocurrió en la noche del lunes, según denunció el repartidor Sebastián Lafuente, de 23 años. Lafuente acusó que alrededor de las 23.51 del lunes llevó el pedido de "2 pizzas a la calle Barrufaldi" y fue atendido en la puerta por Santiago Pissani, quien se mostró enojado por la "demora en el pedido" y aseguró que "no pagaría el total".

Luego, según relató la víctima, Pissani tomó el pedido y lo "tiró al suelo" y le pidió de manera "agresiva" que se retire del lugar. Fue entonces cuando lo empujó de la moto, le sacó el casco que tenía abrochado, y se le subió encima para golpearlo.

Ante los gritos de ayuda de Lafuente, el campeón de artes marciales cedió en la golpiza, se levantó e ingresó a su casa. Pero antes lanzó una amenaza: “Si me llegás a escrachar, te voy a buscar y te voy a reventar todo”, gritó.

Por la agresión, el repartidor terminó con lesiones en el ojo, en el cuello-producto de la correa de su casco- y en el pómulo izquierdo.

En la causa interviene el Juzgado de Instrucción N°2, que esta mañana pidió la detención del empresario que, estiman, se producirá en las próximas horas.

Fuentes vinculadas al caso precisaron que cuando la víctima estaba escapando pudo ver caer un cuchillo tipo serrucho que aparentemente llevaba consigo el denunciado, el que fue incautado por la policía en el lugar de los hechos.

“Pensé de todo, pensé que no salía vivo de ahí. Tenía miedo de que rompa la mandíbula, que me deje tirado, noqueado, no sé si muerto”, declaró Lafuente a La Voz de Misiones. Recientemente, el mencionado medio también replicó las declaraciones de Pissani, quien dio su versión sobre lo ocurrido y responsabilizó al repartidor, como quien inició el episodio violento.

“Pido una pizza en Weep Pizza y me tardan dos horas, literal. Cuando llega la pizza llega toda fría. Entonces, le digo [al repartidor]: ‘Dos horas me tardaste la pizza y viene fría’ (...) Agarro y le reviento la pizza contra el piso y le digo que se la lleve al dueño para que se la meta en el orto”, comienza el mensaje del empresario.

Según Pissani, su actitud hizo enojar al repartidor, que se manifestó preocupado porque los dueños del local le iban a hacer pagar a él la mercadería. “Le dije: si te descuentan la pizza a vos, vení mañana y yo te doy la plata”, continuó su relato el luchador y concluyó: “Entonces, me dice: ‘No, te voy a cagar a trompadas’ (...) Y baja y me tira una patada. Y cuando me tira la patada ya sabés lo que pasó: voló en el aire, cayó de cabeza contra el piso y se comió una garroteada. Lo que pasa con todos los boludos que me quieren pegar”.

Antecedentes

Pissani, de 53 años, reconocido excampeón en varias disciplinas de artes marciales, ya había protagonizado episodios similares, por lo cual estuvo privado de su libertad.

En 2020 fue noticia cuando, junto a un vecino, redujo a golpes a un presunto ladrón que pretendía ingresar a una casa suya, ubicada detrás del aeropuerto de Posadas.

Propietario de Uniformes Pissani, una tienda de ropa que confecciona prendas personalizadas, el empresario es actualmente competidor y organizador de torneos de lucha libre en Posadas, Misiones, y en la región.

El hombre lleva años como practicante de esta clase de deportes y tiempo atrás se había consagrado como campeón en judo, artes marciales mixtas y lucha grecorromana.

En sus redes sociales se muestra en viajes a destinos internacionales como Roma, Nueva York y Florida, y posa junto a vehículos de lujo, entre ellos autos y camionetas importadas y rodados de colección. También se lo ve en recorridas por rutas junto a decenas de motociclistas.