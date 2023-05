Desde Santa Fe

La prensa porteña llamaba “alquilones” a los legisladores que no vivían en las provincias que representaban en el Congreso. Ayer, la senadora nacional Carolina Losada admitió que no vive ni vota en Santa Fe, pero que si la eligen gobernadora en las elecciones del 10 de setiembre se mudará a la provincia. “¿Qué es vivir en Santa Fe?”, se preguntó. “La mitad de la semana estoy acá. Si soy gobernadora, voy a vivir acá”, se molestó. La confesión de Losada de que no cambiará su domicilio en Nordelta y sólo lo haría si llega a la Casa Gris generó más chanzas que enojos en el peronismo. “Fuerte declaraciones desde Narmia”, dijo el diputado nacional Eduardo Toniolli al ubicar el mundo de fantasía de Losada. “Si no elegiste tu provincia para vivir, ¿con qué compromiso la vas a gobernar?”, le preguntó su colega Lucila De Ponti. Y el sociólogo y docente universitario Gustavo Mainardi sugirió que Losada “todavía no tuvo tiempo de leer” la Constitución de Santa Fe porque para el gobernador y vice en ejercicio residir en Santa Fe “no es una opción”, es un mandato del artículo 68 que los obliga a desempeñar el Poder Ejecutivo “en la capital de la provincia” y no ausentarse sin autorización de la Legislatura.

En el primer día de campaña, Losada admitió que no vive en Santa Fe, que su lugar es Buenos Aires, donde surgió en la TV porteña como panelista de Baby Etchecopar y que se mudaría a la provincia sólo si gana las primarias del 16 de julio y las generales del 10 de setiembre, en las que no puede votar porque no está en el padrón. “¿Qué es vivir en Santa Fe?”, se preguntó. “La mitad de la semana estoy acá. Estoy siempre acá, Rosario es mi ciudad y, si soy gobernadora, voy a vivir acá”. No es la única representante de Santa Fe en el Congreso que no vive en la provincia. Otro conocido es el diputado Luciano Laspina, también de la misma alianza antiperonista.

Los retruques se sucedieron dentro y fuera de la Casa Gris. “Menos mal”, dijo con sarcasmo el ministro de Gestión Pública Marcos Corach cuando se anotició del planteo de Losada: “Si soy gobernadora voy a vivir acá”. “Fuertes declaraciones desde Narmia”, comentó en el mismo tono el diputado peronista Eduardo Toniolli al asociar a la legisladora con la fantasía. Mientras que su compañera del Movimiento Evita, Lucila De Ponti, la interpeló sin rodeos: “Si no elegiste tu provincia para vivir, ¿con qué compromiso la vas a gobernar?”

El diputado nacional Roberto Mirabella coincidió que “hay muchas razones para reformar la Constitución de la provincia”. Y sumó una más: “Impedir que quienes no viven acá sean candidatos a gobernador o gobernadora. Gracias, Losada por dignarte a vivir en la provincia que querés gobernar”, ironizó.

El sociólogo, docente de la Universidad Nacional de Rosario y especialista en comunicación institucional y política, Gustavo Mainardi, aclaró que si Losada “llegara a ser gobernadora no es una opción vivir en Santa Fe. Debe residir en la capital de la provincia porque así lo manda el artículo 68 de la Constitución de Santa Fe. Se ve que todavía no tuvo tiempo de leerla”, agregó.

El artículo 68 de la Constitución de la provincia ordena: “El gobernador y vicegobernador en desempeño del Poder Ejecutivo residen en la capital de la provincia, pero pueden permanecer fuera de ella, dentro del territorio provincial, en ejercicio de sus funciones, por un término que, en cada caso, no exceda de treinta días. No pueden ausentarse del territorio de la provincia, por un plazo mayor de diez días, sin la autorización de la Legislatura; ni, en todo caso, del territorio de la República sin esa autorización. En el receso de las Cámaras, y siendo necesario el permiso previo pueden ausentarse sólo por un motivo urgente de interés público y por el tiempo indispensable, comunicando a aquéllas oportunamente”.

Ya en la campaña electoral de 2021, Mirabella dijo que Losada no conocía Santa Fe porque “hace más de 20 años que no vive en la provincia”. Y en diciembre de 2022, la ministra de Gobierno Celia Arena le reprochó el “gran desconocimiento” que tiene de la provincia y la acusó de operar en defensa de “los intereses de la ciudad de Buenos Aires” y de su jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en vez de representar a la provincia en el Congreso.