"Si hay un plan de Sergio Massa yo no lo conocía. Si ustedes lo conocen me gustará saber en qué consiste", dijo el ex Jefe de Asesores de la Presidencia, Antonio Aracre, a los 15 días de haber salido del gobierno nacional. En declaraciones radiales realizadas en la mañana de este miércoles, criticó con dureza a Sergio Massa y a la vocera presidencial, Gabriela Cerrutti. Por la tarde, la Administración Nacional de Aduanas informaba que Syngenta, la firma agroquímica que tuvo como CEO a Aracre hasta diciembre, había sido imputada por "contrabando calificado" por un juez federal de Campana a partir de una denuncia por triangulación de importaciones con adulteración o falsificación de documentación al ingresar la mercadería al país. La denuncia involucra operaciones de Syngenta entre 2018 y 2022, y fue formulada en 2022 por la propia Aduana, que conduce Guillermo Michel, miembro del equipo que arribó a la función junto a Sergio Massa.

Aracre renunció a su puesto en medio de una corrida cambiaria y de operaciones cruzadas en las que se lo mencionaba como posible reemplazo de Sergio Massa. En la entrevista, negó haber circulado en off esa noticia pero igualmente criticó al ministro. "Creo que Massa tiene un plan que mucha gente lo llama peyorativamente el plan llegar, que si vos ves las últimas medidas que se tomaron con la tasa de interés y con los bonos es, en definitiva, generar una espiralización nominal de la inflación".

Al mismo tiempo, vinculó la corrida cambiaria exclusivamente con la aceleración inflacionaria de marzo. Al respecto, describió su diálogo con el presidente: "Le dije que me parecía que frente a eso había que formar un comité de crisis con (el titular del Banco Central Miguel Ángel) Pesce, (el ministro de economía Sergio) Massa, (el Jefe de Gabinete Agustín) Rossi, él y yo", señaló.



Aracre mencionó un paper que había presentado al presidente "No había por qué pensar que era una traición [hacia Massa]. Me parece muy rara esta teoría conspirativa de que un jefe de Asesores de un Presidente no se pueda sentar a hablar y almorzar con el Presidente para discutir sobre la marcha de la economía. Me parece delirante”, sostuvo.

En referencia al presidente Fernández, Aracre aclaró que tiene un afecto personal por él pero opinó: "​Le cuesta juntar en una mesa a diversas personas involucradas en un determinado tema. Se reúne con uno y con otro. No es la forma que yo creo que corresponde utilizar cuando estás frente a un problema serio y grave".

Cecilia Moreau, actual presidenta de la Cámara de Diputados e integrante del Frente Renovador, lo condenó públicamente. "El que generó las corridas cambiarias mintiendo sobre desdoblamiento y devaluación, el que evadió con Syngenta millones de dólares y tiene que explicarle a la justicia qué hizo, tiene la desfachatez de hablar", sentenció en su cuenta Twitter.

Syngenta enfrenta ante el Juzgado Federal de Campana una imputación penal por contrabando calificado. Se la acusa de haber ingresado mercadería importada desde Estados Unidos en forma directa, pero refacturada desde otra empresa del grupo, Syngenta Agro Uruguay, mientras no se advirtió un valor agregado tangible aportado por la firma uruguaya. Así, la Dirección General de Aduanas le reclama a la productora de agroquímicos haber presentado documentos adulterados o falsos por el ingreso de aquella mercadería al país (semillas de maíz, insecticidas, herbicidas y fungicidas).

En lo que va de 2023 la Aduana investigó casi 1.800 destinaciones por triangulación y sobrefacturación de importaciones, refacturadas exclusivamente desde Uruguay, valuadas en 206 millones de dólares. Entre los operativos se pudo comprobar que solo diez empresas concentran casi la mitad de las maniobras de triangulación, por un monto de 100,3 millones de dólares. Las primeras dos empresas son del sector agroquímico y en todos los casos las importadoras tienen “vinculación” a nivel societaria y comercial con la compañía operadora desde Uruguay.