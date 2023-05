El cantante The Cure, Robert Smith, confirmó que la mítica banda británica vendrá a Argentina este año, en el marco de su gira “Songs of a Lost World Tour”. Después de 10 años, el grupo visitará por tercera vez el país.



En su cuenta personal de Twitter, Smith anunció: “2023 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay”. El cantante no dio a conocer las fechas de las presentaciones porque, reconoció, “resolver los negocios está llevando un poco más de lo que pensaba”. El músico ya había deslizado que en su girán tocarán en 12 estados de América Latina.





Cuándo y dónde tocará The Cure en Argentina

Será la tercera visita de The Cure a Argentina. La primera fue en marzo de 1987 en el estadio de Ferro. Después, regresó en 2013, hace una década, en donde brindaron un recordado show en el estadio Monumental de River Plate.

En su anuncio en Twitter, Smith, líder de la banda de rock inglés autora de grandes clásicos como “Friday I’m in Love”, “In Between Days” y “Boys Don’t Cry” comunicó que brindará “más detalles cuando existan”.

Por lo tanto, se desconoce en qué fecha exacta será la presentación –o las presentaciones– de la banda, aunque como ya hay shows anunciados para Estados Unidos y Canadá, y el anuncio llega casi a mitad de año, se espera que se produzcan cerca de fin de año, y se presume que al menos un recital se lleve a cabo en la ciudad de Buenos Aires.

La reacción de los fanáticos tras el anuncio de Smith

La confirmación del cantante generó furor entre los fanáticos de la banda en redes sociales. “¡Que emoción! Te amo The Cure, te amo Robert, gracias por volver!”, comentó un usuario junto a una bandera de Argentina.

“Pictures of you a los gritos y ya estoy llorando. Te amo. Gracias”, sumó otra. “Y así como si nada, se confirma The Cure en Argentina”, celebró una fanática.





Algunos optaron por subir memes. “Mi mamá: quién hipotecó la casa?? - Yo en el concierto de The Cure”, publicó un seguidor de la banda. “Viene the cure a argentina muchachos”, subió otro, junto a una imagen del Obelisco repleto de gente.





