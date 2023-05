Lanzamiento

Ya salió el libro Economía para sostener la vida, de Lucía Cirmi Obón. La autora propone un recorrido por la economía para democratizarla y acercarla a los problemas urgentes. Desde una perspectiva feminista, atraviesa todas las preguntas sobre economía pero también incluye otros interrogantes que no suelen estar presentes en las agendas mediáticas. Cirmi Obón ofrece un texto accesible que facilita el acceso para todas las personas interesadas a un tema crucial, con un objetivo claro: ayudar a pensar futuros mejores.

El acertijo

Un coleccionista debe embalar con cuidado su colección de jarrones y jarras. Consiguió varias cajas: en cada una caben 8 jarrones o 10 jarras. En total, envió 96 piezas. Sabiendo que hay más jarrones y jarras, sin que quedara ningún hueco vacío, ¿cuántas cajas se utilizaron?

Respuesta: Se utilizaron 11 cajas. Siete para jarrones, ( 7x8= 56 jarrones), y cuatro para jarras ( 4x10= 40 jarras).

El número

198 millones de dólares aportaron las exportaciones de maní y sus manufacturas en el primer bimestre del año, un 15,6 por ciento más que en el mismo período del año anterior, según informó la consultora IES. En 2022, las exportaciones del clúster manisero superaron los 1000 millones de dólares por tercer año consecutivo. En base al área sembrada, la cosecha de maní del actual ciclo ascendería a 1 millon de toneladas, un descenso anual de 25,7 por ciento. La producción de aceite de maní en los dos primeros meses de 2023 totalizó 10 mil toneladas, un derrumbe de 47,1por ciento respecto de 2022. Con respecto al consumo, según datos de Cámara del Maní, en el ciclo 2022/23 caería a 70 mil toneladas (-9 por ciento). En los dos primeros meses de 2023, las exportaciones del complejo manisero totalizaron 198 millones de dólares, un crecimiento de 15,6 por ciento con respecto al año previo. En el acumulado a marzo, el precio internacional del maní verificó un aumento de 4,8 por ciento.

El dato

El 80 por ciento de los argentinos seguiría trabajando si se ganara la lotería, de acuerdo a una encuesta realizada por el portal Bumeran. El 36 por ciento de los encuestados aseguró que disfrutan de trabajar, por lo que continuarían con sus empleos, a pesar de ganar un premio millonario. El 24 por ciento asegura que el problema no es trabajar, sino hacerlo de algo que no les gusta, y otro 21 por ciento lo hace porque no se imaginan su vida sin estar empleado. Sin embargo, si comparamos los datos de la Argentina con el resto de la región, los argentinos son los que menos se mantendrían en sus actividades laborales sin una necesidad económica. Solo Chile arrojó datos inferiores con el 75 por ciento. En cambio en Ecuador el 92 por ciento permanecerían desarrollando sus actividades laborales.

Fintech

El Banco Central (BCRA) de Argentina comunicó que los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pagono podrán realizar ni facilitar a sus clientes operaciones con activos digitales, incluidos los criptoactivos, que no se encuentren regulados por la autoridad monetaria. La normativa, según lo informado por el BCRA, les impide a las billeteras virtuales y fintechs efectuar este tipo de operaciones por sí mismos ni ofrecer a sus clientes iniciarlas desde sus aplicaciones o plataformas web. Esta medida afecta a las estrategias de diversas fintech de avanzar con la incorporación de criptoactivos en sus carteras. Es el caso de Ualá, que en noviembre del año pasado anunció su ingreso al mundo de las criptomonedas. Uno de los principales jugadores de este sector en Argentina, MercadoPago, ya ofrece este servicio en Brasil, en Chile y en México, pero no podrá replicarlo en el país, según los dispuesto por el BCRA.

Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial (IA) es actualmente un campo de gran importancia y competencia, en el que varias empresas luchan por ser líderes y mantenerse a la vanguardia de la innovación en el sector tecnológico. Según los datos de 2022 compartidos por la plataforma de análisis empresarial CB Insights, hay seis empresas unicornio (aquellas que no cotizan en bolsa pero tienen un valor de mercado de al menos 1000 millones de dólares) en este rubro. OpenAI tiene un valor estimado de alrededor de 20.000 millones de dólares. Muy por detrás de ella se encuentran otras empresas de inteligencia artificial generativa como Hugging Face, con un valor de unos 2.000 millones de dólares, especializada en el procesamiento del lenguaje natural; Lightricks, dedicada al procesamiento de vídeo e imágenes; Jasper, con valor de 1.5 millones de dólares; Glean, con un valor de 1.000 millones de dólares.