Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de la provincia, anunció recientemente su voluntad de competir en agosto como precandidato a presidente en las PASO del Frente de Todos por Soberanxs, la agrupación presentada en sociedad el 20 de noviembre de 2021 en el centro cultural y teatro Padre Carlos Mujica, que ya tiene presencia en más de la mitad de los 135 distritos que conforman la provincia de Buenos Aires. El precandidato reclama una PASO amplia, donde puedan competir sus representantes, con la única excepción del gobernador. “El punto de unidad es Axel”, afirma.



Mariotto y Alejandro Mosquera, ex presidente de la Cámara de Diputados provincial son, junto con el exvicepresidente de la nación y ex ministro de Economía Amado Boudou y la diputada nacional mandato cumplido y ex embajadora en Venezuela y Gran Bretaña Alicia Castro, las caras más visibles de Soberanxs, cuya propuesta de Soberanxs, recogió en pocos días la adhesión de unos 3 mil militantes, que se inscribieron para participar en las comisiones temáticas, que fueron el embrión del plan posterior. Allí convergieron cuadros con amplia experiencia en a militancia política y la función pública durante los gobiernos de Nestor y Cristina Kirchner, militantes de los derechos humanos, del peronismo y la izquierda nacional, intelectuales, periodistas y dirigentes gremiales.

Un año y medio atrás, con la derrota legislativa del Frente de Todos muy fresca, los principales dirigentes salieron a recorrer el territorio bonaerense, con la misión de armar y acumular el malestar y el desencanto con el gobierno nacional, sin romper el Frente de Todos. Dicen haberlo logrado en distritos como Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, Vicente López, San Miguel, Tres de Febrero, San Martin, Baradero, Tandil, Mar del Plata, San Antonio de Areco, Bahía Blanca y La Plata.

Ese armado, cuentan, se dio alrededor de una discusión programática, cuyo resultado final es el "Plan de la Patria". El documento desarrolla una serie de puntos como "no reconocer la estafa y renegociar la deuda con el FMI" hasta otros como "una Nueva Constitución: Hacia una Democracia Participativa y Protagónica", tomando como base la de 1949, o el desarrollo de la "Economía del Bienestar: Programa de Emergencia Nacional" que, a la vez, sólo es posible en el contexto de una "Reforma Impositiva: Que paguen más los que más tienen".

Mariotto sostiene que en las PASO no se deben discutir sólo candidatos, sino, centralmente, ideas y programas. “Soberanxs tiene construcción política en más de 80 distritos de la provincia. El Plan de la Patria va a tener su correlato a nivel local en cada distrito, y listas de compañeros y compañeras que lo expresen, para estar a tiro de la legitimidad del voto popular. O sea que Soberanxs discute temas y los lleva al plano electoral, para poder legitimarlos con el voto de la ciudadanía”.

Para Mosquera, la provincia tiene en su seno una gran diversidad de regiones, pero el gran problema transversal a los territorios es la situación social, y económica, con epicentro en la inflación. “Ya era grave durante el gobierno de Macri, pero el acuerdo con el FMI, desde que se firmó, legitimó esa estafa durante nuestro gobierno. En el Congreso sostuvimos que era inflacionario y a eso se le agrega la falta de políticas profundas para desenganchar los precios internacionales de los internos. Fueron tres años de ajuste que impacta en todos los territorios, en especial en los sectores medios y los trabajadores”.

Por eso, agrega, “es una etapa de tensión y conflicto. Existe la posibilidad de armar un polo de unidad alrededor de un programa de gobierno, pero eso no puede terminar en que se firmen puntos valiosísimos y luego se le otorgue la hegemonía del Frente, en especial la candidatura a Presidente, a quienes están de acuerdo con el plan del FMI, de la subordinación a los intereses de los EEUU, o de entrega de nuestras riquezas nacionales. La solución exige la democratización del Frente, donde haya PASO y se puedan discutir no sólo candidatos sino especialmente el rumbo”.

Consultado sobre la coyuntura, que refleja un crecimiento de la extrema derecha filo autoritaria, Mariotto descree de la supuesta derechización de la sociedad. En cambio, sostiene que “el problema es la derechización del peronismo". Y agrega: "Hoy nosotros, esgrimiendo ejes de soberanía, en materia de comercio exterior, de energía, de puertos, en materia de deuda externa, en materia de soberanía digital, prácticamente parecemos troskos y estamos planteando ejes que para el peronismo siempre han sido bandera”.

Según Mosquera, “dos procesos se dan en paralelo: una parte central de la dirigencia y de las élites económicas sufren desconexión de la realidad social y de la angustia de una gran parte de nuestro pueblo. Y por otra, giran hacia la derecha, más allá de las disparatadas propuestas de los ultraderechistas como Milei. Una gran parte del sistema político aceptó que hay un solo camino, que es la asociación con los intereses extranacionales de los grupos económicos, de los organismos de crédito y los EEUU. Esa naturalización del pensamiento único, de un endiosamiento de las correlaciones de fuerza, de un posibilismo extremo, hizo un profundo daño”.

De ese diagnóstico se deriva la estrategia político electoral a nivel bonaerense. “Vamos a tener lista propia en muchísimos distritos de la provincia y aspiramos a una lista nacional que también tenga candidatos y candidatas a legisladores que esgriman ese programa de Soberanxs. En la Provincia es posible un acuerdo como el que planteamos, donde Axel pueda expresar un punto de unidad y un programa muy importante, y se pueda dirimir el resto de candidaturas en las PASO, tanto nacionales y provinciales”, afirma Mariotto.

“Hay que entender las internas abiertas como un camino de enriquecimiento y revitalización. Que todas las listas que participen se integren en la conformación final, en proporción a los votos que saquen, para presentarse en las elecciones generales. De ese debate tiene que nacer, según nuestra mirada, otro tipo de frente y gobierno, que superen la frustración que vivimos con el actual”.