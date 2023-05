En las últimas fechas Central no pudo sostener el ritmo de puntos necesarios para mantenerse entre las primeras tres posiciones. Ayer demostró, por el contrario, que no puede estar mucho más abajo el equipo de Miguel Russo. Porque ante un rival que se presumía de menor jerarquía el canaya resolvió el compromiso con llamativa facilidad, ayudado por goles en los primeros minutos pero impulsado por el juego con la pelota de sus volantes, más la puntería de Alejo Veliz para definir. La victoria ante Platense fue por una goleada que se vio fácil y que en Arroyito todos creyeron desde el primer cuarto hora de juego.

No fue un partido entretenido ni de buen ritmo. Más bien hubo mucha disposición al reclamo, las infracciones eran repetidas y por momentos no había juego. La pelota era de Platense pero el que generó peligro fue Central. Los canayas hicieron todo fácil a partir de una torpeza de Suso al dejar corto un pase atrás de cabeza al arquero. Se coló Veliz y Macagno le cometió penal al salir a cerrar. Malcorra se hizo cargo de la ejecución y puso al canaya en ventaja. Antes de que la visita logre ensayar alguna reacción, Campaz regaló el gol del torneo para los canayas con diagonal y zurdazo cruzado de afuera del área para ampliar la ventaja.

Desde entonces la victoria de Central nunca estuvo en riesgo. Incluso a pesar de que por momentos el equipo de Russo no mostró mayor interés por construir un rendimiento equilibrado. El equipo se desentendió del juego, dejó a Platense mover la pelota y se metía en partido con intervenciones de Giaccone, Malcorra o Campaz. En los volantes, con sus pases verticales, se esclarecía el camino al gol ante un rival desbordado por la impotencia.

Es que Platense no pudo hacer nada para llevar preocupación a Broun. No tuvo un tiro al arco. El partido careció de toda emoción. Una imagen preocupante de la visita, más aún cuando en el segundo tiempo Giaccone le tiró un pase a Veliz entre los centrales y el delantero, con tiempo y espacio, bajó la pelota y definió por arriba ante la salida desesperada de Macagno. Veliz hizo todo bien pero el fondo visitante marcó como si fuera un entrenamiento.

La puesta en escena de Platense tuvo todos los síntomas que desembocan en el cambio de entrenador. Martín Palermo no pudo hacer nada para evitar una actuación tan desmejorada. Aunque el gol de Veliz, el tercero de la tarde, apareció a minutos de los tres cambios que ensayó el entrenador calamar.

Central jugó a voluntad. No buscó lucirse ni cautivar al hincha por su fútbol. Estuvo conforme con los goles. Y se regaló un cierre del partido a puro grito, con tanto del cabeza del chico O’Connor en una pelota que bajó Candia tras centro de Campaz. El colombiano fue el mejor de los canayas con la pelota. Su nivel, en latente evolución, es una razón más para reconocer al equipo de Russo con más cualidades para estar entre los primeros que debajo de ellos.

4 Central

Broun 6

Cortez 5

Komar 6

Quintana 6

Alan Rodríguez 5

Giaccone 7

Ortiz 6

Montoya 6

Malcorra 7

Campaz 7

Veliz 7

DT: Miguel Russo

0 Platense

Macagno 5

Morgantini 4

Vázquez 4

Suso 3

Pellegrino 4

Marcich 4

Díaz 4

Rossi 5

Taborda 6

Quiroga 5

Servetto 4

DT: Martín Palermo

Goles: PT: 11m Malcorra (C) de penal y 19m Campaz (C). ST: 20m Veliz (C) y 45m O’Connor (C).

Cambios: ST: 12m Mac Allister por Montoya (C), 17m Valdivia por Marcich, Martínez por Rossi y Sabella por Servetto (P), 33m O’Connor por Giaccone y Agüero por Quintana (C), 40m Schor por Morgantini (P) y 42m Candia por Veliz y Ferreyra por Malcorra (C).

Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Central