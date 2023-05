¿Dos semanas de corrida cambiaria en un año electoral lucen poco o mucho? Para indagar sobre la coyuntura cambiaria y las soluciones que afloran como posibles al menos en el corto plazo, PáginaI12 consultó a tres especialistas en la materia: Leandro Ziccarelli, Rodrigo Alvárez y Alejandro Fiorito.

“El dólar blue llegó a estar 505 pesos y eso es carísimo, pero es verdad que no existen anclas nominales en este momento de modo que en términos relativos puede subir aún más”, dijo Leandro Ziccarelli en su podcast semanal FMI. Hay desequilibrios macroeconómicos fundamentales, como el saldo externo con las reservas en picada producto de la sequía, o el incumplimiento de la meta fiscal con el FMI que también presiona sobre las expectativas por una mayor emisión. Entonces continúa: “Muchos dijeron que el tipo de cambio estaba atrasado, cuando en realidad no lo está. Si calculamos el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral que mide el Central con el dólar CCL, el índice está por arriba del nivel de la salida de la Convertibilidad, ¡un nivel de overshooting cambiario!”.

No obstante, Ziccarelli advierte que los movimientos van a seguir: “Es verdad que los dólares paralelos venían aumentando menos que la inflación y eso puede alimentar la subida, también es cierto que hubo niveles del dólar más altos aún en el pasado, por ejemplo durante la corrida de octubre de 2020 que fue la más significativa de todas, entonces los paralelos pueden seguir subiendo pero la explicación es que no hay anclas y la economía está muy endeble”.

En tanto, Rodrigo Alvárez de la consultora Rodrigo Alvárez y Asociados decide plantearlo así: “Hay elementos que se vienen gestando hace tiempo que tienen que ver con la dinámica inflacionaria: la aceleración genera un ruido muy grande y el período de ajuste de los contratos se acorta, lo cual tiene consecuencias distributivas importantes, hoy los precios promedio de la economía se ajustan cada 15 días pero los salarios lo hacen con otra frecuencia. En este contexto cualquier shock de información o rumores políticos acorrala las expectativas del mercado”.

Para el analista “el plan Massa tenía dos patas: usar los bonos para sostener el dólar MEP y en paralelo encarar el dólar soja para apuntalar las reservas, cuando se rompió la primera porque subieron los dólares libres, se cayó la segundo porque ya no tiene sentido vender la soja a 300 pesos”. Entonces, el principal elemento que tiene el gobierno para estabilizar en el corto plazo es renegociar el acuerdo con el Fondo para que funcione como ancla. “Aclarar qué niveles de desembolso habrá y cuáles son las nuevas condicionalidades, para ganar tiempo y anclar las expectativas. Hoy el horizonte de expectativas en las negociaciones que encara el gobierno con sindicatos o con el campo no superan los 90 días”, sostiene. Para Alvárez el acuerdo con el Fondo es inflacionario por distintas causas y los tipos de cambio financieros no están atrasados pero advierte que “el acuerdo con el FMI es una herramienta para evitar una explosión inflacionaria".

En igual dirección apuntó Alejandro Fiorito, profesor de la Universidad Nacional de Moreno: “en estas condiciones la única salida para tener reservas, poder administrar el tipo de cambio y ganar tiempo hasta las elecciones es por la vía de la deuda. Este esquema heredamos de la gestión de Macri y se va a repetir aún más el año que viene”, sentenció. Y aclaró: “Habría que ser mucho más activos con la tasa de interés: el costo de ser un país periférico es tener diferenciales de tasas de interés nominales positivas (no necesariamente las reales porque tenés que ganarle a la devaluación). Pero en esta situación donde nadie te presta y no hay reservas, no hay tasa que alcance”.

Fiorito explicó que “la situación de la economía argentina, que dejó Macri, es como de una enfermedad latente: no tenés reservas, y tampoco te prestan, tenés deuda y la Cuenta Corriente anda floja. Ante una situación así, apenas bajan los anticuerpos, por ejemplo tenés un año electoral como el que estamos viviendo, cualquier episodio político o noticia hace exteriorizar la enfermedad. El Banco Central con ese nivel de reservas no puede administrar el tipo de cambio sin dificultad. Más aún, tenemos cepo cambiario, o sea ya estamos muy medicados, pero no es suficiente, entonces el blue se dispara”. Para el profesor entonces esta es una corrida más que en un año electoral va a ser muy común.