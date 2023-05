Este lunes comenzó el juicio por jurados contra cuatro efectivos bonaerenses acusados de la "Masacre de Monte", ocurrida el 20 de mayo del 2019, cuando cuatro chicos murieron tras una persecución policial a los tiros, y una resultó gravemente herida. "La Justicia debe tomar este caso como lo que es: un asesinato de niños inocentes", dijo a la prensa la mamá de una de las víctimas.

Cerca de las 10, la jueza Carolina Crispiani, titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata, dio inicio a la primera audiencia en la que se seleccionaron los 18 miembros integrantes del jurado popular, 12 de los cuales son titulares, quienes escucharán a los 33 testigos convocados durante el debate oral. Mañana continuarán las audiencias.

El proceso se extenderá a lo largo de ocho jornadas consecutivas, en las que los jurados deberán definir si los imputados son culpables o no del delito de "homicidio agravado por abuso de función, como miembros de las fuerzas policiales, calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público". La finalización del juicio está prevista para el 17 de mayo.

Los acusados son los oficiales Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez, y el excapitán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Alberto García, quienes iban a bordo de los patrulleros que persiguieron a tiros al auto en el que viajaban Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14), Aníbal Suárez (22) y la única sobreviviente, Rocío Quagliariello (17).

El fiscal del juicio será Mariano Sibuet. Las querellas estarán conformadas por la abogada Dora Bernardez, en representación de las familias Domínguez y Suárez; Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), patrocinará a las familias Sansone y López; mientras que el letrado Ricardo Minoli acompañará a la familia Quagliariello.

También actuará como querellante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En tanto, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires se presentó ante los tribunales platenses bajo la figura de "amigos del tribunal" y será observadora del debate.

Por otra parte, la causa por la "Masacre de Monte" se encuentra desdoblada y otros 19 policías bonaerenses irán a otro juicio -en este caso sin jurado popular- "por encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público", aunque todavía no fue estipulada una fecha para el comienzo de ese debate.

Familiares de las víctimas

"Queremos que nos digan por qué hicieron lo que hicieron. Tienen que pagar. Hasta el día de hoy no sabemos por qué los empezaron a perseguir, me gustaría preguntarles, jamás nos dijeron nada", afirmó Juan Carlos Sansone, papá de Danilo, frente a los tribunales platenses.

Y agregó: "No les tememos porque a ellos nunca les hicimos nada. En cambio, ellos nos hicieron un daño a nosotros. Lo único que queremos es justicia. Para Dani y para todos los otros chicos".

Susana Ríos, la madre de Gonzalo Domínguez, uno de los cuatro adolescentes víctimas de la "Masacre de Monte", pidió a la Justicia que tome "este caso como un asesinato de niños inocentes", al tiempo que aseguró que los testigos que declaren serán "fundamentales" para esclarecer el hecho.

"Yo necesito que la Justicia tome ese caso como lo que es: un asesinato de niños inocentes. Y con alevosía, porque dispararon en el auto. Un impacto de bala quedó alojado en el cuerpo de mi hijo", manifestó la mujer.



La mujer sostuvo que los cuatro policías imputados comenzaron a disparar al Fiat 147 en el que viajaba su hijo junto a sus amigos, ya que "pensaron que los chicos los estaban filmando".



"Siguieron a un 147 que iba muy despacio, paseando, durante dos kilómetros disparando al menos doce veces. Evidentemente los chicos pasaron por un lugar adonde no sé qué estaba haciendo la Policía. Me imagino qué era... para mí ese fue el motivo", resaltó Ríos.



A continuación, Susana agregó: "Cuando uno piensa una persecución piensa que iban a 100, pero no iban a 100. ¿Por qué con semejantes camionetas no pudieron parar un Fiat 147? Evidentemente son asesinos".



A su lado, Blanca Suárez, mamá de Aníbal, contó que viajó desde la provincia de Misiones para presenciar el juicio por jurados: "Con mucho esfuerzo llegué hasta acá. Este día es lo que esperábamos. Que llegue la justicia que Aníbal se merece. Que sea perpetua para los cuatro", finalizó.

Los hechos

La denominada "Masacre de San Miguel del Monte" ocurrió en la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos pertenecientes a la comisaría de esa ciudad bonaerense persiguieron a lo largo de la colectora de la ruta 3 a un Fiat 147 en el que viajaban cuatro adolescentes de entre 13 y 17 años, y un joven de 22.

Según la reconstrucción de los hechos, los cinco chicos escuchaban música cuando los policías comenzaron a perseguirlos sin motivos. En los registros fílmicos de las cámaras del municipio se observa que uno de los efectivos --que iba en el asiento de acompañante-- tenía medio cuerpo afuera y una "actitud de disparo".

A raíz de esa persecución, el auto en el que iban los adolescentes y el joven chocó contra un acoplado que estaba detenido en la ruta y, como consecuencia del impacto, fallecieron cuatro de ellos, excepto Rocío que sobrevivió.