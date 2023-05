Superada la mitad de la Liga Profesional, el fútbol argentino venía manteniendo cierta estabilidad en sus entrenadores -para lo que suele ser costumbre- hasta que este fin de semana, en la fecha 15, se sacudieron varios puestos: salieron Diego Dabove de Huracán y Javier Sanguinetti de Banfield, mientras Fernando Gago resiste las críticas ante la mala racha en Racing.

Hasta esta fecha eran "apenas" ocho los clubes que cambiaron de mando en la Liga 2023: Colón (entró Pipo Gorosito y salió Saralegui en la fecha 5), Estudiantes (Eduardo Domínguez por Balbo en la 7), Vélez (Gareca por Medina en la 7), Godoy Cruz (Oldrá por Diego Flores en la 11), Boca (Almirón agarró en la 11 tras el despido de Ibarra y el interinato de Herrón), Barracas (Rondina por De Paoli en la 12), Independiente (Zielinski agarró en la 12 tras el despido de Stillitano y el interinato de Monzón), Unión (Gallego Méndez por Munúa en la 12). Este martes, se sumaron Huracán y Banfield al confirmar sus nuevos comandantes: Sebastián Battaglia y César Julio Falcioni.

Sale Dabove, entra Battaglia

La nueva cara del Globo será nada menos que la de Battaglia, quien retoma la dirección técnica tras su desprolija salida de Boca a mediados de 2022 tras ser eliminado de la Libertadores por Corinthians. Huracán transita un flojo momento en la Liga (está 23º con 16 puntos) pero sin complicaciones en los promedios (12º) y con buenos pronósticos en la Copa Sudamericana, liderando su zona aunque por diferencia de gol (+2): tiene 4 puntos al igual que Danubio (+1), Emelec (-1) y Guaraní (-2).

Dabove se fue de Parque Patricios con un muy buen récord desde que asumió en junio de 2022, con 19 triunfos, 18 empates y 13 derrotas en 50 partidos. Pero a partir de marzo la historia se torció con la eliminación agónica en fase previa de la Copa Libertadores (ante Sporting Cristal en Perú) y de los últimos 15 partidos el Globo sólo ganó 2, con 4 empates y 9 derrotas.

"Es la primera vez que me toca salir de un club de esta manera. Huracán es un club enorme que está en crecimiento constante y dirigirlo 50 partidos no es poca cosa. Por eso me llevo sensaciones positivas. Pero después de la derrota en Perú (ante Cristal) perdimos la sintonía y de eso me hago cargo", explicó Dabove en su conferencia de prensa de despedida.

Dabove pasó por La Quemita a despedirse de jugadores y trabajadores. (Foto Prensa Huracán)

En tanto, Battaglia, quien se quedó con el puesto tras ganarle en la consideración de los dirigentes al uruguayo Gustavo Munúa, de reciente paso por Unión de Santa Fe, será presentado en el club este martes a las 19. Huracán volverá a jugar este viernes de local ante Godoy Cruz y tras visitar el domingo 21 a Sarmiento, retomará la actividad copera el jueves 25 cuando reciba a Emelec en Parque Patricios.

El retorno del Emperador, episodio V

El otro club que cambió de mando fue Banfield, que tendrá a Julio César Falcioni por quinta vez en su historia. El Taladro anunció la llegada del Emperador este martes con un video de casi dos minutos en el que su presidente, Eduardo Spinosa, agradece al saliente Sanguinetti y confirma la llegada del DT de 66 años, libre desde su último paso por Independiente, cerrado en octubre de 2022.

En sus cuatro pasos anteriores por Banfield (2003-05, 2009-10, 2016-18, 2019-20), Falcioni dirigió al equipo en 284 partidos, en los que acumuló 111 triunfos y la misma cantidad de empates y derrotas, 86, logrando el histórico Torneo Apertura 2009, único título del Taladro en Primera División.

Por su parte, Sanguinetti cerró su segundo ciclo en Banfield con una marca poco envidiable de 4 triunfos, 7 empates y 9 caídas en 20 partidos. El "Archu" estuvo lejos de emular su primer paso como técnico en el club, cuando supo llevar al equipo hasta la final de la Copa Maradona en la que terminó cayendo con Boca.