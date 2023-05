DISCOS DISCOS DISCOS Mientras pasaba 10 años al frente de Sortie, 5 en la batería de Fantasmagoria y un par en la banda de Joaquín Levinton, el platense Augusto Gianonni armó una obra solista intensa, fresca y rockera a la que le acaba de aportar un cuarto disco: Hambre de lobos, rock tocado con ganas y cantado con la voz en punto de quiebre ► La colaboración entre el productor, músico, dj y remixer Lagartijeando y el Coro Qom Chelaalapi tiene su registro en el EP Campo del cielo, una experiencia de folklore electrónico en seis pasos, grabada en Chaco ► Luego de algunos singles lanzados en el primer año de la pandemia, acaba de salir Monstruo marino, el debut de Telecine, proyecto multimedia comandado por Sebastián Sigal ► Desde el oeste conurbano, los Paisanos de Marte abren las puertas de Rancho Cidonia y muestran canciones de rock que suenan familiares y plantean todo tipo de viajes y movimientos, aunque hayan sido compuestas en pandemia ► Y, desde Lomas de Zamora, el combo rockero Barrio Sur supura urgencia y angustia juvenil en Síndrome de sociedad, que se pasea por todo género satelital al rock presentando comunidades rotas y códigos hechos pelota, en relatos urbanos con tono de fábula.



PODCASTINACIÓN Revisá El Sonido: Cancioneros, el primer podcast original en español de la franquicia musical KEXP, centrado en las canciones y conducido por la argentina Albina Cabrera, en el que participarán Él mató a un policía motorizado, Trueno, Villano Antillano, Ile, Mon Laferte, Helado Negro, Ana Tijoux y más.



PANTALLAZOS Durante mayo, el Gaumont es sede del Mes del Cine Nacional, con funciones de pelis de distintas épocas, desde Rock, hasta que se ponga el sol, de Aníbal Uset, a 50 años de su estreno original en 1973, a otras más recientes como el policial Rojo, de Benjamín Naishat (2018); pasando por varias icónicas de hace dos décadas, como El fondo del mar, de Damián Szifrón; o El polaquito, de Juan Carlos Desanzo.

ESTAMOS EN OBRA Búsquedas de embarazos y deseos desesperados fecundan El óvulo, de Carolina Sturla (domingos a las 18, El Método Kairós) ► Lo que le pasa a una actriz entre el camarín y el escenario arma Todo lo que tengo que hacer para estar acá, unipersonal de Antonella Valese (jueves a las 20.30, Paraje Artesón) ► Cine, poesía y música desafían el tabú de la salud en Enfermo, de Manuel Guirao (jueves a las 21, Espacio Callejón) ► Y la médica y songwiter Isha Escribano cruza historias de diversidad y amor en Sólo es vida si es verdad (11/5 a las 19.30, Teatro Border).

HACELA SIMPLE Canciones para vos, para ella, para nosotres, para todxs, cortesía de Taffari Nadal (Sensación), Malibú Bengalí (Soy consciente), Luz Pereyra (Canción para dejar ir), Berru (Otra noche más), Lil Troca con Zica (Traición), Dos Comodines (Sigo y digo), Matías Guastoni (Versos desalineados) y Batty Sebastián Paz (El Calafate).



CONVOCADXS La Bienal Arte Joven Buenos Aires cumple diez años y celebra convocando artistas de entre 18 y 32 años (y a +32 que hayan sido seleccionadxs en ediciones previas), para presentar sus proyectos de artes escénicas, visuales, audiovisuales, musicales y literarios, con premios de hasta $400.000. Hay tiempo pero no colgués: la inscripción sigue hasta el 3/7.

COVER ME El trío rockero FUE tributa a los próceres del punk inglés The Damned con el cover de Wait for the Blackout, registrado en su sesión en ION ► Rendo mete guiño a Bryan Ferry con su versión en español de Slave to Love ► Y Hermann & Mal Momento tiene nueva versión de El principio del final, el clásico de... Hermann & Mal Momento, pero ahora modelo 2023 en vivo en XLR, de San Miguel.







