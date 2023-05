Podría pensarse en Atahualpa Yupanqui, el Chavero, pero no. Cuando Juan Martín Medina, Paola Bernal y Jorge Luis Carabajal se trenzaron en músicas y poesías para concebir La ira de Atahualpa –espectáculo que mostrarán el jueves 18 de mayo a las 21 en La Paila (Costa Rica 4848) con Bruno Arias como invitado- lo hicieron por el Inca Atahualpa, el último soberano del imperio que se deshacía en manos de los conquistadores españoles, y no por el trovador que tomó su nombre. “Aunque dentro de las interpretaciones, podría hacer referencia también a Roberto Chavero, ¿cómo?, bueno, imaginando una reacción de Yupanqui ante el estado de la música, y en particular del folklore actual”, moldea y deja picando el santiagueño Carabajal.

El proyecto nació en Buenos Aires, lleva dos décadas siendo --mechado con interrupciones entre medio— y su origen se remonta a un dúo formado por Medina y el cantautor tucumano Yuca Córdoba. “El nombre lo sugirió un amigo que vio en esta conjunción, una imagen que lo remitió a ese singular y complejo personaje histórico que fue el último Inca”, cuenta Medina. Lo de Atahualpa está claro, entonces. Lo de la ira, en tanto, alude a algo genérico, inherente al género humano. A ese gran caudal de energía que implica tal. “La ira es una emoción que quizás tiene mala prensa pero que, como toda emoción, a veces es necesaria para movilizarnos a actuar, a reaccionar, a defendernos, a manifestar nuestra mirada y a reactivarnos en situaciones injustas o adversas”, reivindica el músico cordobés que, luego de terminar el disco con el trío, se pondrá a trabajar con El viento nos amontona –junto a Leopoldo Deza--, y un tercer disco solista.

“Siempre me pregunté cómo administró su ira don Atahualpa, el inca, en el lapso que duró su captura y negociación con Pizarro. Por nuestra parte, elegimos manifestar nuestra energía el territorio en el que nos sentimos fuertes y a gusto: la música, la palabra, en este caso la canción de raíz folklórica”

El trío se encuentra grabando su primer disco en estudio –el anterior, epónimo y único a la fecha es en vivo-- y hará otra fecha en La Paila (jueves 15 de junio) con Verónica Condomí como invitada. “Será una noche de felicidad y reencuentro”, presagia Bernal, nominada a los Gardel por Agua de flores, su último disco. “Pao, Jorge y yo andamos juntos de una manera u otra desde hace décadas ya, construyendo entre nosotros una trama de afecto que nos une en y más allá de la música y así hemos elegido a quienes nos acompañan”, engloba Medina.