La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó este martes el pedido de excarcelación del jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 12 de esa ciudad entrerriana, teniente coronel Juan Facundo Candiotti, que permanece detenido acusado de destrucción de pruebas, falso testimonio y encubrimiento en una causa que investiga abusos sexuales en ese regimiento.



Candiotti seguirá detenido en el escuadrón de Gendarmería en Gualeguaychú, donde se encuentra desde el 12 de abril pasado, recientemente procesado por encubrimiento, destrucción de pruebas, entorpecimiento, falso testimonio y amenazas a testigos.



El juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, detectó que encubrió y ayudó al suboficial Víctor Hugo Mercado para eludir la investigación de la Justicia, hizo desaparecer y alteró pruebas, y no denunció los delitos de tres investigaciones que se llevan adelante.



Por uno de los expedientes ya se procesó a otro suboficial que prestó servicio hasta agosto de 2022 y la Cámara Federal de Paraná confirmó la situación; otra investigación está en curso, y por la tercera denuncia fueron procesados.



También permanece detenido Mercado --que prestó funciones hasta noviembre de 2021 en el Regimiento de Caballería de Exploración 12 de Gualeguaychú-- procesado por abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real con lesiones psicológicas agravadas por violencia de género.



La detención fue apelada por los abogados de Candiotti, Gerardo y Carmen Ibáñez, quienes aseguraron que la causa es "jabonosa y falsa", que "no conocía" los abusos, que "no omitió" dar a conocer la situación sino que "envió un radiograma militar, no a la Justicia", y que "un subalterno" fue quien borró pruebas.



El fiscal Federal de Cámara, Carlos Álvarez, reclamó que continúe la prisión preventiva en Gendarmería o domiciliaria con monitoreo electrónico, aunque recordó que Candiotti "no favoreció el esclarecimiento de los hechos vergonzantes que padeció una soldado"



Por su lado, el abogado de la soldado denunciante, Pedro Fontanetto, remarcó que el jefe del Regimiento "tapó prueba y a una soldado le dijo 'ojo con lo que vas a declarar'. Un acto violento y amenazante".



Candiotti "tenía un rol de Jefatura y tenía la obligación de velar por las víctimas pero nunca se preocupó, obró con intención de tapar los hechos y le ordenó al subalterno destruir el video".



En ese marco, consideró "apresuradísima" una excarcelación ya que existen pruebas que amenazó a testigos y a las propias víctimas: "Entonces, ¿quién va a declarar si recupera la libertad?".



Por otra parte, el abogado defensor de Mercado, Víctor Rebossio, señaló a Télam que las denuncias son "caprichosas de una persona con desequilibrios".



Según su defendido, la denunciante "viene de otra unidad militar de Buenos Aires con una calificación perjudicada porque no tenía el alta psiquiátrico" y "tiene un defecto para estar en el Ejército".



Según su teoría, habría que "evaluar si existen esos abusos verdaderamente o quiere aparentar ser víctima para favorecerse con una demanda de daños y perjuicios al Estado".



Rebossio manifestó que el suboficial "ya fue sancionado con días de arresto, superó Juntas de Disciplina y fue trasladado y separado de su grupo familiar" por lo que consideró que "no se puede juzgar dos veces por una misma causa, ya fue condenado por la Justicia militar", y un uniformado "tiene que ser juzgado por el Ejército y no por la Justicia civil".



Las tres víctimas --de entre 21 y 24 años-- relataron hechos de abusos sexuales, que incluyeron tocamientos, hostigamiento permanente y amenazas para evitar que efectúen las denuncias.



Una de ellas renunció a la carrera militar, mientras que las otras dos siguen dentro de la fuerza aunque aseguraron que tienen temor por posibles represalias por las denuncias efectuadas desde principios del 2021.



Al rechazar el pedido de los defensores, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por los jueces Cintia Graciela Gómez, Beatriz Estela Aranguren y Mateo José Busaniche, ordenó que los militares continúen detenidos en Gendarmería de Gualeguaychú.