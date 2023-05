El Amor después del Amor, la serie sobre la vida de Fito Páez, es furor en Argentina y el mundo. La banda sonora está compuesta mayoritariamente por las canciones del músico rosarino, que fueron regrabadas por el cantante uruguayo Agustín Britos, un músico uruguayo de 33 años que sorprende por el parecido de su voz con la del ícono del rock nacional.

"Me llamó Carlos Bandera y me dijo: 'No te quiero emocionar, pero estás preseleccionado para cantar las canciones de la serie'. Me pidió que grabara 'El amor después del amor' y lo grabé esa misma noche y se lo mandé", contó Britos en AM750.



Según contó el joven, llegó a la obra de Páez por sus padres: "Yo nací en los '90. Mi mamá y mi papá lo escuchaban mucho en ese momento, tenían los cassettes de Fito, yo los tengo todavía", agregó.

Agustín tomó notoriedad a partir de su participación en el concurso musical "Yo me llamo", que se emitía en 2015 por el canal 12 de Uruguay. "Pasaron casi diez años de eso, no lo puedo creer, y partir de eso surgieron un montón de cosas", explicó en Aquí, Allá y en Todas Partes.



Poco después de concursar en el programa, Britos conoció a Fito en un evento en el que también estaba el compositor Hugo Fattoruso, amigo del autor de "Mariposa Teknicolor": "Me lo presentaron y me dijo: 'así que vos sos el que me imitás'. Es un ser divino, una persona hermosa. Súper contenedor y amable", reveló el músico uruguayo.

Por último, Britos reveló que Páez no estuvo durante las regrabaciones de las canciones que forman parte de la serie de Netflix: "Nunca fue cuando estuve grabando. Prefería sorprenderse con las cosas. Tanto Carlos Bandera como Diego Olivero estaban a cargo de la música, de regrabar todo", concluyó.

