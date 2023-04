La cantante Fabiana Cantilo aprovechó el éxito de la serie biográfica "El amor después del amor", recientemente lanzada por Netflix y que recorre los 30 años de la historia personal y de la carrera profesional de Fito Páez, para dedicarle a su expareja una emotiva publicación en sus redes sociales.



“Antes de ir a girar por Europa, les dejo la posta”, posteó la compositora vía Twitter, y compartió un video que compila imágenes de ambos cuando compartieron su relación en la década de los 80.

La serie de fotos y videos retratan el romance que los unió durante seis años y para completar el mensaje, las imágenes se encuentran acompañadas por el tema “Dinosaurito”, que retrata desde su punto de vista el vínculo con el artista.

De esta manera, Cantilo, que es una de las grandes protagonistas de la historia estrenada este 26 de abril en Netflix, no se quedó afuera del boom que logró el lanzamiento de la biopic y aportó su granito de arena.

La misma jornada del estreno de "El amor después del amor", una de las voces más importantes del rock argentino también le había dejado un mensaje a Páez. “Cada vez que pienso en vos (Ud) fue amor”, escribió en Twitter, adjuntando una imagen en blanco y negro de la época en la que fueron pareja.

Una foto similar había sido compartida un par de años atrás por el rosarino, cuando saludó a Cantilo por el cumpleaños. “Fabi me preguntó si creía en los ovnis. Le contesté que sí, ¿qué le iba a decir a la chica más hermosa del mundo? Y después nos envolvió el amor, el amor antes del amor. Y volamos desde Urano a Saturno. La película que viste es la misma que estoy viendo yo en Piscis. Te ame, te amo y te amaré luz de todos los astros. Feliz cumple!! Fito”, detalló el texto compartido vía Instagram por el músico.

¿Quién es la actriz que interpreta a Fabiana Cantilo en la serie?

“El amor después del amor” se estrenó este miércoles en Netflix y, además de ser rápidamente una de las más elegidas en la plataforma, llamó la atención por el impresionante parecido de la actriz que interpreta a la cantante Fabiana Cantilo.



Se trata de Micaela Riera, la actriz elegida para caracterizar a la reconocida cantante. La joven de 31 años, oriunda de Santa Fe, inició su carrera como modelo a los 14 años en la agencia de Pancho Dotto.

Ya a los 17 años se dio cuenta de que quería seguir el camino de la actuación y comenzó a participar de castings hasta que consiguió quedar seleccionada para un papel en la telenovela “Consentidos”, que se emitía por Canal Trece. Formó parte el elenco de "30 días juntos" y luego de "Graduados", la telenovela de Telefe que tenía como protagonista a Nancy Duplaá y Daniel Hendler.

Gaspar Offenhenden interpreta a Fito Páez de joven y Micaela Riera, a Fabiana Cantilo. Imagen: Netflix

Riera se define como una persona tranquila, casera y a quien no le gusta llamar la atención: “Mi desafío fue estar todo el día con la energía al palo. No podía bajar, porque me costaba el doble después subir”, indicó respecto de su caracterización en “El amor después del amor”.

La intérprete aseguró que la búsqueda del personaje la llevó a pasar una semana dentro de su casa viendo videos de Cantilo: “Mi única intención en este trabajo fue que ella se viera al menos alguna vez reflejada ahí en la pantalla. Saber que esa persona se va a estar mirando y de alguna forma lo va a estar juzgando. Todo lo demás no me importa tanto, o sí. Pero lo mío es una interpretación”, aseguró Riera.

De que trata "El amor después del amor", la serie sobre Fito Paéz

La producción argentina recorre el camino personal y la trayectoria musical del músico, cantautor y compositor, junto a íconos del rock nacional como Charly García, Fabiana Cantilo y Luis Alberto Spinetta, entre otros.

Gaspar Offenhenden e Ivos Hochman son los encargados de interpretar a Fito Páez de joven y adulto, respectivamente. Micaela Riera aparece como Fabiana Cantilo, Andy Chango como Charly García, Julián Kartun como Luis Alberto Spinetta, Daryna Butryk como Cecilia Roth y Joaquín Baglietto como Juan Carlos Baglietto.



La serie fue producida por Juan Pablo Kolodziej y Mariano Chihade, y el elenco se completa con Martín “Campi” Campilongo como Rodolfo Páez, padre de Fito, y Mirella Pascual como Belia, su abuela.

A 30 años del lanzamiento del disco más vendido de la historia del rock nacional, y tras la gira homenaje que el músico realizó por el país, la serie dará cuenta a lo largo de ocho episodios de “una vida marcada por el dolor, la pérdida, la tragedia, los éxitos, los fracasos, los excesos, el amor y muchas canciones", y la "historia de un ícono que se sobrevive a sí mismo”.

