El cantante mexicano Luis Miguel posteó este miércoles una foto junto a su madre, Marcela Basteri, para asombro de sus 3 millones de seguidores en Instagram, ya que no suele compartir cosas de su vida personal, por fuera de su carrera artística.

Se trata de una foto de cuando él era un adolescente y está junto a ella, ambos sonriendo. La imagen no está acompañada por ningún texto. La publicación obtuvo rápidamente más de 300 mil likes y miles de comentarios. “Felicidades a tu mami. Dios te la bendiga Luis Miguel y siempre has que donde esté, ella se sienta orgullosa de tí como persona y artista”, "En tu corazón y en el de todas nosotras", "Suegra la amo", "La suegra de todo México", "Seguramente está muy orgullosa de verte triunfar así en Argentina", fueron alguno de los comentarios.

El posteo de Luis Miguel en su cuenta de Instagram. Imagen: @lmxlm





La misteriosa desaparición de la mamá de Luis Miguel

La historia de la mamá de Luis Miguel es un capítulo inquietante en la vida del cantante. Marcela Basteri desapareció a fines de los 80, cuando ya que nunca más se supo de ella, y las teorías acerca de este episodio van desde un posible asesinato, a un cambio de identidad o que haya sido internada en un lugar para enfermos mentales.

Incluso, familiares del propio Luis Miguel sostenían que Marcela deambulaba por las calles de la Ciudad de Buenos Aires como Honorina Montes, una mujer que había estado internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio A. Moyano. Sin embargo, pruebas de ADN determinaron que la mujer no era la madre del cantante.

El silencio de Luis Miguel ayudó a alimentar ese costado nunca esclarecido, al menos públicamente. Tanto, que en la biopic de Netflix -Luis Miguel, la serie- también deja abierta la incógnita sobre el paradero de la mujer.

Lo cierto es que Basteri fue vista por última vez con vida en agosto de 1986. La última imagen de ella es en el aeropuerto de Italia, minutos antes de viajar a España para encontrarse con su exmarido, Luis Rey, con quien se comprobó que tenían una relación difícil.

Un mes después, Basteri llamó a la casa de su tía y contó que estaba con sus dos hijos menores en Madrid y que iba a viajar a Chile para encontrarse con el cantante, que ya comenzaba a tener una carrera promisoria. Esa fue la última vez que la mujer tuvo contacto con su familia.

Qué muestra la biopic de Netflix "Luis Miguel, la serie"

Uno de los pasajes más conmovedores para los fans de Luis Miguel es cuando en la biopic "Luis Miguel, la serie", el actor Diego Boneta -que interpreta a Luis Miguel- entra a la habitación del Asilo Psiquiátrico Nuestra Señora de la Misericordia.

Eso fue en un momento en que el argumento central de la historia se basaba en la desesperada búsqueda de su madre. La mirada esperanzada de que esa mujer que está allí fuera finalmente su madre, fue muy emotivo. La primera parte de la serie deja abierto el misterio, aunque transmite la posibilidad de que su exmarido -y padre de su hijo- sabía algo al respecto. Precisamente, en la escena del capítulo final, donde llega a reunirse en 1986 con él en Madrid, termina con una puerta cerrada y con su última aparición en la pantalla.

Javier León Herrera, quien escribió la biografía "Luis Miguel. La historia", sostuvo en una entrevista: "Ella falleció y no hay que dar más detalles. Lo que pasó con ella lo saben las personas que lo tienen que saber, y por supuesto sus hijos. Para ellos es un dolor inmenso". Y agregó:"Todo aquel que ama y quiere el bien de él, no tiene que tocar la cuestión de su madre para poder ponerle un punto final”. Y no quiso dar detalles acerca de cómo fue la muerte de Marcela Basteri.

Por qué el Día de la Madre es el 10 de mayo en México

El Día de la Madre en México surgió en 1922 por iniciativa de José Vasconcelos, que era secretario de Educación Pública y Rafael Alducín, periodista y fundador del periódico "Excelsior", quienes consideraron instituir un día específico para homenajear a las madres.

Inspirado por los festejos en Estados Unidos, el 13 de abril de 1922 , Alducín lanzó una convocatoria en la primera plana del periódico para solicitar al gobierno la institucionalización de un día al año dedicado a las madres mexicanas. "Excelsior pretende que el diez de mayo de todos los años sea consagrado por los hijos a enaltecer en ida o en memoria a quienes les dieron ser", decía la solicitada. Lo que finalmente quedó.

Seguí leyendo: