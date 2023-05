Tras el allanamiento a más de veinte entidades financieras realizados por fuerzas de la Gendarmería Nacional el martes último por instrucciones de la Justicia en lo Penal Económico, ayer (miércoles) el juez interviniente, Pablo Yaradola, dispuso la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país a varios empresarios involucrados en maniobras de evasión y defraudación en el pago de falsas importaciones, y posterior lavado de los fondos que reingresaban clandestinamente al país, según confirmaron fuentes oficiales, aunque sin revelar la identidad de los imputados.

La denuncia original de las maniobras, que alcanza a 46 empresas y 13 personas físicas radicadas en Argentina, fue realizada por la Dirección de Aduanas de la AFIP, luego de comprobar la existencia de operaciones irregulares en compras de divisas al Banco Central para el pago al exterior de supuestas importaciones.

Algunas de estas empresas se presentaban como supuestas importadoras, sin tener capacidad ni antecedentes para hacerlo. Otras, unas veinte, son desarrolladoras inmobiliarfias, sociedades o fideicomisos, a través de las cuales se reinvertía la utilidad proveniente de las operaciones ilícitas.

Tras el análisis de la información recogida en los allanamientos, la Justicia en lo Penal Económico avanzó en una serie de medidas en contra de empresas dedicadas a desarrollos inmobiliarios en la zona norte del AMBA.



Dichas transferencias se justificaron a través de documentación apócrifa, y principalmente tenían como destinatarias a sociedades de responsabilidad limitada del Estado de la Florida, en Estados Unidos. Las conocidas, por su sigla en inglés, LLC, sociedades de fácil constitución en ese distrito para los no residentes, que según el servicio que se ofrece públicamente en internet puede constituirse en un trámite que demora entre 48 horas y cinco días.

Estas LLC, se sospecha, eran constituidas por las mismas empresas que acá se presentaban como importadores. "Hay tres de estas sociedades LLC de la Florida que ya están identificadas", indicó una fuente de la investigación.

"Se hacen de los dólares a valor oficial, los transfieren al exterior fingiendo el pago de anticipos de importaciones, y luego lo traen al país para venderlos a través del sistema de las denominadas cuevas en el mercado blue", explicó Guilermo Michel, titular de la Aduana, entidad que además se presentó como querellante en la causa. "Es lo que tradicionalmente se conoce como el rulo financiero", agregó Michel.

Los allanamientos tuvieron como fin recopilar documentos e información relacionados a las operaciones investigadas, que se habrían perpetrado entre noviembre de 2020 y marzo de 2022. "Estamos convencidos de que los accionistas, directivos y gerentes de los bancos allanados no están involucrados en estas maniobras, pero tenemos el mismo convencimiento de que hay empleados infieles en esos bancos que operan en las mesas de dinero y mesas de comercio exterior que sí se involucraron, que hicieron posible estas maniobras", indicó Michel.

La investigación se centra, por ahora, sobre 233 transferencias que totalizan más de cinco millones de dólares. El cruzamiento de datos y la información que se obtuvo en los allanamientos del martes habrían permitido detectar la responsabilidad en las irregularidades de empresas desarrolladoras inmobiliarias de la zona norte del AMBA, a través de las cuales se habría intentado lavar fondos originados en el "rulo financiero". Es decir, el que se obtenía de la venta de los dólares en las cuevas, que habían regresado luego de pasar por las CCL norteamericanas.

La Aduana, al convertirse en querellante, también "activará todos los mecanismos de intercambio de información con Fincen, la unidad de criminalidad financiera de Estados Unidos, para poder indentificar a los titulares efectivos de las cuentas en ese país" vinculadas a las empresas LLC ya localizadas como parte de estas maniobras.

Según fuentes de la Aduana, el organismo ya había recibido en las últimas horas información de Fincen (Red de control de Delitos Financieros de los Estados Unidos) en la que identifica a los titulares de las cuentas involucradas en las operaciones investigadas.

En internet abundan los avisos que ofrecen la creación de una LLC en Estados Unidos. "Las Limited Liability Companies (LLC) son una de las configuraciones más populares para los propietarios de empresas tanto nacionales como extranjeras. Esta estructura ofrece muchas ventajas y beneficios. Puedes hacer todo el proceso online, y para ciudadanos no estadounidenses, no es necesario viajar al país", promete uno de estos sitios. Los estados de La Florida y Delaware son, en territorio estadounidense, los más flexibles para la creación de estas empresas por parte de no residentes.