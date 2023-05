La investigación por el homicidio de Ana Gaitán, que estuvo desaparecida tres días y luevo fue encontrada en un descampado, sumó más elementos a la investigación. El abogado de la familia, Sergio Gómez, confirmó este miércoles en Radio La Red que el registro de una cámara de seguridad de una vivienda cercana al lugar donde fue encontrada muestra a Jorge Rubén Luna (23), que está detenido como sospechoso, junto a Ana Gaitán (45).

Precisamente, la cámara muestra en un primer momento a Luna con la mujer y luego a Luna sin ella. Para los investigadores, ese registro plante la presunción que el detenido habría actuado solo. “Hay un montón de pruebas del lugar y eso va arrojar un resultado. Hasta el momento, tenemos que habría participado solo”, explicó el letrado. En los próximos días, se conocerá la fecha de la indagatoria de Luna en la causa que está a cargo de la jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Gisela Flamini.

La hija de Gaitán, Ana Luz relató que la última vez que vio a su madre fue el sábado en su casa. Esa noche salió con amigos a bailar al club de San Lorenzo de Vargas, regresó a su casa alrededor de las 5 de la mañana, pero volvió a salir a un bar cercano al lugar donde fue encontrada. En aquel bar conoció a Jorge Rubén Luna y de acuerdo a la investigación, por las cámaras de seguridad del bar, ahí estaba el último rastro de Ana. Además testigos los vieron salir de ese bar.

El lunes a las 23.00 Ana Luz radicó la denuncia en investigaciones, el martes la policía les muestra la grabación del bar donde la madre había estado el domingo y les piden que esperen que ellos estaban investigando. Ese martes la familia de Ana decide ir por cuenta propia al bar a buscar la grabación y es así como sacan la foto del sospechoso y la divulgan en redes sociales para conseguir más información, y empiezan a indagar en los alrededores del lugar. Por la noche la policía les muestra la filmación de una cámara de seguridad del 911 y saben entonces que la mujer no llegó a cruzar la ruta en dirección norte deduciendo que se habría ido en dirección sur, justamente, la zona del Pinar donde la encontraron. El día miércoles familiares y amigos de Ana empezaron a rastrillar la zona, luego de horas de rastrillaje ven pasar patrulleros e intentan obtener información que le negaban. “Acorralamos a un motoquero y nos dice que habían encontrado a una femenina que estaba siendo buscada” contó la hija de Ana Gaitán a La Rioja/12. “Estuvimos a un kilómetro de encontrarla” explicó Ana Luz.

La víctima fue encontrada semidesnuda en un descampado con el cráneo fracturado y toda golpeada. Además, Ana era diabética y asmática y presentaba un severo cuadro de deshidratación. Su estado de salud era muy delicado. Paso a terapia intensiva y falleció el sábado a la noche.

Desde la Secretaría de la Mujer y Diversidad se pusieron en contacto con los familiares el miércoles poniéndose a disposición por la situación que estaban atravesando.

Los reclamos

Los familiares de Ana convocan a marchas desde que la encontraron, piden públicamente ayuda y manifiestan su disconformidad respecto a las autoridades por falta de respuesta. En una de esas junto a sus representantes legales responsabilizaron al ministro de Seguridad y a la secretaria de Mujer, incluso pidieron su destitución. Este jueves volverán a marchar en la Plaza 25 de Mayo.

Sergio Gómez en representación de la familia Gaitán sostuvo que “no es tarea de la justicia actuar preventivamente” y señaló que la Secretaría de la Mujer “no realizó las tareas necesarias para erradicar este hecho”. Por otro lado, el abogado criticó al ministro de Seguridad porque mientras la familia rastrillaba la zona para encontrar a la mujer “la policía venía custodiando a los hinchas de Belgrano”. Después Emilio Pagotto solicito que ambos funcionarios fuesen destituidos, esta no es la primera vez que este letrado arremete contra estos dos funcionarios, a llegado a expresar públicamente que la Secretaria de la Mujer debería cerrarse para que su presupuesto fuera redireccionado al poder judicial.

Gómez dijo este martes en relación a la responsabilidad de la policía que es importante la declaración del médico forense y saber la causa de su muerte.

Durante la conferencia Ana Luz quebró en llanto frente a la prensa y expresó el dolor ante la pérdida, entre sus reclamos expresó: “nadie nos acompañó, estuvimos solos, después que encontramos a mi madre se comunicaron, yo la busqu é3 días”. Después explicó que el día sábado estuvo junto a su familia todo el día con Ana y que al salir de la visita empezó a recibir llamados advirtiendo que los medios habían publicado que su madre había fallecido. “Nunca me llamaron, nunca me dijeron que mi madre ya había fallecido, no me dejaban pasar” lamentó Ana Luz. Además, responsabilizaron al personal del hospital por haber filtrado la información a la prensa antes de informar a la familia, denunciaron malos tratos de un policía que se refirió a la víctima como “la vieja borracha” después de haberla encontrado, y aseguran que no la buscaban porque asumieron “que ella estaba de joda”.