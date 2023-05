La semana próxima en la ciudad de Edimburgo, Escocia, comenzará a funcionar una nueva línea de autobuses de transporte público del Reino Unido que estará comandada por un sistema de Inteligencia Artificial, aunque en los vehículos habrá un conductor que podrá tomar el control del vehículo en caso de una emergencia.

El nuevo trayecto será de 22 kilómetros, en el oeste de la capital escocesa, y transportará unos 10.000 pasajeros por semana. "La tecnología autónoma instalada en el autobús ya ha sido probada en otros vehículos, pero esta es la primera vez que se usa en un trayecto de autobús", dijo Peter Stevens, de la empresa Stagecoach, durante una demostración cerca de Edimburgo este jueves.

En total, serán cinco vehículos que podrán circular a velocidades de hasta 50 km/h, en los que irá un conductor a bordo para comprobar que el sistema funcione correctamente. Y también, porque la legislación británica aún no permite la circulación de vehículos totalmente autónomos en la vía pública. En tanto, un guarda revisará los tickets y responderá a las preguntas de los usuarios.

El ministro de Transporte de Escocia, Kevin Stewart, participó del lanzamiento oficial de este primer servicio de autobús autónomo, AB1, antes de que comience el servicio de pasajeros el lunes 15 de mayo.



Las ventajas de los autobuses autoconducidos

Según la empresa Stagecoach, el sistema de inteligencia artificial a bordo detectará otros vehículos en la carretera y cámaras y radares escanearán la calzada para evitar peatones. Según Stevens, el servicio será más seguro y eficiente, con un ahorro de combustible de hasta el 20%.

"El sistema puede responder más rápido que el tiempo de reacción humano", explicó. Y cuanto más circulen los autobuses, más datos recopilarán para seguir "mejorando el tiempo de viaje autónomo", sostuvo.

CAVForth es un proyecto colaborativo entre varios socios -Fusion Processing Ltd, Stagecoach, Transport Scotland, Edinburgh Napier University, Bristol Robotics Lab y University of the West of England- y está parcialmente financiado por el Centro para Vehículos Conectados y Autónomos (CCAV) del Gobierno del Reino Unido.

De acuerdo al anuncio, el AB1 es el primer servicio de autobús registrado en el mundo en utilizar autobuses autónomos de tamaño completo. La prueba, que se lanza este lunes, se extenderá hasta 2025, tiene como objetivo usar la tecnología autónoma en un entorno del mundo real que transporta hasta 10.000 pasajeros por semana.

Es el resultado de casi diez años de investigación y desarrollo de Fusion Processing Ltd, con su sistema que ha recorrido más de 1,8 millones de kilómetros en pruebas.

El servicio contará con dos miembros del personal a bordo: un conductor de seguridad en el asiento del conductor para monitorear el sistema tecnológico y un guarda en el salón para tomar boletos y responder preguntas de los usuarios.

El Ministro de Transporte escocés, Kevin Stewart, aseguró: “Es realmente emocionante ver que el innovador y ambicioso Proyecto CAVForth toma las carreteras en serio después de todo el arduo trabajo de las organizaciones asociadas involucradas en traer esta primicia mundial a Escocia.

"Queremos que Escocia continúe a la vanguardia en el desarrollo de vehículos autónomos y conectados, y el comienzo de esta prueba en vivo realmente ayudará al país a establecer sus credenciales en el escenario mundial.“Estoy emocionado de ver cómo esta tecnología puede ayudar a respaldar nuestra visión de un sistema de transporte sostenible, inclusivo, seguro y accesible”

El profesor Nick Antonopoulos, vicedirector de Investigación e Innovación de la Universidad Napier, de Edimburgo, dijo: “La automatización ofrece la oportunidad de transformar la forma en que obtenemos en los próximos años, mejorando la seguridad y reduciendo el consumo de energía. A medida que esta prueba se pone en marcha, esperamos contribuir con la experiencia en investigación de transporte para comprender más sobre la experiencia de los pasajeros en el servicio AB1”.

Las otras experiencias de autobuses autónomos

En 2021 se puso en servicio en la ciudad de Málaga, España, un autobús eléctrico sin conductor, un proyecto considerado pionero en Europa. Y también se hicieron pruebas en Corea del Sur ese mismo año y en Singapur a principios de 2023.



Málaga puso en marcha el primer autobús autónomo real, sin conductor, en febrero de 2021, que circuló con tráfico real y era totalmente gratuito para los usuarios que quisieran participar de la experiencia.

Como parte del proyecto de I+D+I AutoMOST, ha recibido una financiación de 9 millones de euros, no estaba pensada para un uso comercial inmediato, ya que se encuentra en una fase de investigación y aprendizaje. Sin embargo, han sido los ciudadanos españoles los primeros en poder "testear" esta tecnología.