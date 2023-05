La Pampa es una de las cuatro provincias que realiza sus elecciones locales este domingo 14 de mayo, en el marco de un "superdomingo" de las elecciones 2023, en el cual también habrá comicios en Salta, San Juan y Tierra del Fuego. Y quienes no concurran a las urnas, deberán justificar el motivo de no haber ido a emitir su voto. De lo contrario, se enfrentarán a una multa.

Según el artículo 125 del Código Electoral de La Pampa, “se impondrá una multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 años y menor de 70 que no votare y no se justificare ante la Justicia Electoral”. A su vez, será incluido en el “Registro de Infractores”, por lo que no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años.

El pago de la multa se acreditará mediante una constancia expedida por el juez electoral, secretario o juez de paz, y quien no la abone, no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante organismos estatales, nacionales, provinciales o municipales, agrega el artículo 126.

Si bien el artículo 12 de la mencionada ley destaca el deber de votar, también enumera quiénes quedan exentos de esa obligación:

Los jueces y sus auxiliares que deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras duren los comicios

Los que el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece motivos razonables (deberán acreditarlo el día de la elección en la autoridad policial más próxima).

Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor (causales que deben ser justificadas)

El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio

Elecciones en La Pampa 2023: qué se vota

En las elecciones de La Pampa se elegirán:

Gobernador y vicegobernador.

30 diputados provinciales titulares y 10 suplentes.

Jueces de paz en 65 localidades.

Los candidatos que se presentan en La Pampa

Seis fórmulas compiten por la gobernación en los comicios de La Pampa:

Frente Justicialista Pampeano : Sergio Ziliotto y Alicia Mayoral.

: Sergio Ziliotto y Alicia Mayoral. Juntos por el Cambio : Martín Berhongaray y Patricia Testa.

: Martín Berhongaray y Patricia Testa. Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad : Luciano González y Sofía Mercedes Fernández.

: Luciano González y Sofía Mercedes Fernández. Partido Desde El Pie : Claudio Alejandro Acosta y María Laura González.

: Claudio Alejandro Acosta y María Laura González. Movimiento Federalista Pampeano : Héctor Fazzini y Sonia Analía Wisner.

: Héctor Fazzini y Sonia Analía Wisner. Comunidad Organizada: Juan Carlos Tierno y Viviana Winsches.

Además de gobernador y vicegobernador, los 238.232 pampeanos habilitados en el padrón deberán elegir los 30 diputados provinciales que renovarán la Cámara baja de esa jurisdicción, y jueces de paz de 65 localidades.