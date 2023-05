Los tiempos de los plazos legales para la contienda electoral empiezan a apremiar y el Frente de Todos aún no tiene definida estrategia ni candidatos en medio de un debate a cielo abierto con posturas disímiles. El presidente Alberto Fernández insistió ayer en la necesidad de que haya elecciones primarias (PASO) en la coalición de gobierno y descartó un distanciamiento con el ministro de Economía, Sergio Massa, quien esta semana se había mostrado a favor de acordar un candidato de consenso en el oficialismo. En tanto el PJ bonaerense buscará avanzar hoy en esas definiciones durante el congreso partidario que arrancará al mediodía en La Matanza, donde el debate también abarcará si Axel Kiciloff desdobla o no la elección de gobernador de la nacional. Las resoluciones en las que avancen los peronistas bonaerenses tendrán un peso adicional sobre lo que resuelva el congreso del PJ nacional convocado para el próximo martes 16 en el microestadio de Ferro; y el que al día siguiente realizará el PJ porteño. Aunque gran parte de la expectativa sobre las definiciones en el oficialismo estará puesta en unos días después: el 25 de mayo, donde el kirchnerismo realizará un acto masivo en la avenida 9 de Julio para recordar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner e intentar que la vicepresidenta Cristina Fernández revierta su postura de no ser candidata y encabece la fórmula presidencial para la elección de octubre.

Pero aún nada está saldado. “Nosotros (el FdT) debemos tener un mecanismo de organización democrática del espacio. Y esa organización solo se consigue de un modo: con el voto de la gente y no con que nos sentemos tres o cuatro dirigentes para ver que pedazo de la lista nos llevamos”, insistió ayer el Presidente y agregó: "las PASO son una extraordinaria ley para darle vida a los partidos políticos".

Aunque Fernández se encargó de aclarar que su postura no significa un enfrentamiento con Massa, quien se manifestó contrario a las internas dentro del espacio. Tampoco que haya querido replicar al ministro con alguna frase durante el acto que el jueves presidió en el partido bonaerense de Escobar: "muchos medios interpretaron como un metamensaje para Sergio (Massa), pero no fue así". "Tenemos una mirada conceptual diferente en ese punto con Sergio, pero seguimos trabajando como siempre lo hicimos. Yo tengo una relación con Sergio de muchos años. Trabajamos bien y podemos tener miradas diferentes. En un momento muy complejo él vino, se hizo cargo y ayudó, a lo que siempre voy a estar agradecido", dijo el mandatario ayer en diálogo con Radio 10.

El ministro de Economía había declarado esta semana que "exponer en primarias si hay o no diferencias, es un gravísimo error, lo que hace es generar incertidumbre y estamos para dar certidumbre". Para Fernández, Massa "siempre dijo lo mismo" y advirtió: "No lo sentí como un apriete ni mucho menos porque es lo que dice hace muchos años". Pero el Presidente remarcó sus diferencias con el ministro. "Yo no creo que lo que desestabilice la gestión de un gobierno sea la democracia interna del espacio que gobierna; no creo eso porque es lo mismo que decir que la democracia se debilita con la democracia. Eso resulta inexplicable", agregó Fernández.

El Presidente también se refirió a una posible candidatura presidencial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "No soy quien decide quien participe y si Cristina quiere participar, que participe porque tiene más que legitimidad para hacerlo. Le sobra legitimidad para hacerlo. Y si alguien quiere competir contra ella, nadie puede impedirlo", aseveró el mandatario.

Pero no solo el líder del Frente Renovador --una de las principales vertientes del FdT-- disiente con el Presidente sobre la forma de elegir al candidato oficialista. "Comparto con Sergio Massa lo que dijo sobre la necesidad de ordenar el frente interno para que haya orden económico", dijo la presidenta del bloque de senadores bonaerense y dirigente kirchnerista Teresa García en declaraciones a la radio online FutuRöck.

"En lo personal, siempre creo que las PASO son problemáticas, y más en una situación de combustión política como la que estamos viviendo", explicó García agregó: "Soy de la idea de que hubiera un solo candidato por el peronismo muy fuerte, con candidatos muy fuertes a diputados nacionales". La senadora también se refirió al acto que la Mesa de Ensenada prepara para el 25 de mayo y la posibilidad que CFK sea la oradora. "Que la oradora principal sea Cristina sería una maravilla. Ella en este aniversario de 20 años de que nos hicimos cargo de este país, merecería ser ella la única oradora", evaluó.

Sostuvo que se necesita "una gran convocatoria para expresar muchas cosas, con consignas claras en torno al Poder Judicial y al FMI" y agregó que "hay una gran confusión y estamos muy cerca de una elección, por eso se necesita a toda la fuerza política ordenada"."No quiere decir que en ese acto se resuelva públicamente quién va a ser el candidato. Tiene que resolverse en otro ámbito", aclaró la senadora.