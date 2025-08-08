Lejos de una recuperación en V, distintos sectores de la economia siguen en una etapa de achique. Es el caso del rubro electrónico, con un 33 por ciento de empresas que reportó una reducción en la cantidad de empleados, con una baja promedio del 22 por ciento durante el segundo trimestre de 2025. A la vez, el 63 por ciento de las compañías mantuvo estable su dotación y solo un 4 informó incrementos en su personal.

Según un informe reciente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), el panorama del sector es algo heterogéneo en cuanto al nivel de producción: el 37 por ciento de las pymes del sector indicó una caída en sus niveles de actividad, con una baja promedio del 30 por ciento. Dentro del sector, la rama de iluminación fue la más afectada, con una disminución promedio del 32 por ciento. En contraste, un 21 por ciento de las empresas, mayoritariamente de electrónica, registró un incremento en su producción, mostrando disparidades internas entre ramas productivas.

En cuanto a la utilización de la capacidad instalada, CADIEEL señala una leve mejora respecto al trimestre anterior, con un aumento en el porcentaje de empresas que operan entre el 41 y el 60 por ciento de su capacidad, y una ligera suba en los niveles más altos de uso. Sin embargo, un 20 por ciento de las industrias del sector continúa operando por debajo del 40 por ciento, lo que evidencia una dispersión marcada que responde a la incertidumbre económica y la retracción de la demanda interna.

Respecto a las exportaciones, el informe indica que el 37 por ciento de las empresas encuestadas realiza ventas al exterior. De ese grupo, el 67 sostiene que las exportaciones representan entre el 1 y el 10 por ciento de su facturación total. El 63 restante no participa del comercio internacional, principalmente por barreras de costos, un obstáculo que según CADIEEL limita la expansión del sector en mercados globales.

Las expectativas para el tercer trimestre reflejan cautela. El 63 por ciento de las compañías prevé que la actividad se mantendrá estable, mientras un 25 anticipa una caída y solo un 12 espera una mejora. En materia de empleo, el 25 por ciento proyecta una reducción de su plantilla, y un 12 prevé aumentar su personal.

Por último, el informe de CADIEEL destaca que solo el 17 por ciento de las empresas planea realizar inversiones en el tercer trimestre, principalmente orientadas al desarrollo de nuevos productos. El resto mantiene una postura cautelosa, afectada por la incertidumbre económica y política.

Esta situación refleja un sector electrónico que aún enfrenta desafíos significativos, entre ellos la caída en producción y empleo, la incertidumbre del mercado interno y las dificultades para mejorar su inserción internacional.