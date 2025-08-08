El avance del gobierno nacional contra la cultura nacional no se detiene en el retiro de financiamiento y cierre de las entidades vinculadas a la promoción de cualquier disciplina artística. La ola privatizadora también forma parte de la política de desguace y paralización que Carlos Pirovano viene implementando en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) desde su asunción, en marzo de 2024. La última novedad fue el anuncio oficial de que el ente autárquico está avanzando en la privatización de Cinear, la plataforma audiovisual estatal y su correspondiente canal de TV. ¿El argumento? Dar “un paso hacia la eficiencia y la libertad económica”, según se comunicó con palabras que tienen que nada tienen que ver con lo artístico. Una decisión que pone en peligro el acceso gratuito al vasto catálogo de cine y series de producción nacional, así como también plantea interrogantes respecto a la conservación del acervo audiovisual argentino en manos privadas.

Casi al pasar, sin comunicado oficial, como para que no se supiera, el jueves la cuenta oficial del Incaa en la red social X (ex Twitter) anunció la noticia con bombos y platillos: “AVANZA LA PRIVATIZACIÓN DE CINEAR”. En el mensaje sin firma, las autoridades afirmaron que la “medida generará un ahorro de $330.000 USD anuales que dejará de salir del bolsillo de los contribuyentes”, justificando la decisión en un argumento netamente economicista y de dudosa veracidad. Y agrega, en términos informales: “Liberaremos al Estado del gasto en salarios ($175k) y operación ($155k), un paso hacia la eficiencia y la libertad económica”.

Sin ningún otro dato adicional o información detallada sobre el estado de “avance” de la privatización, el "ahorro" anunciado de 330 mil dólares anuales pareciera insignificante, teniendo en cuenta que todos los argentinos podían acceder de manera gratuita a películas y series nacionales de todos los géneros. Además, la "eficiencia" y el "ahorro" no parecen tales, si se considera que los ingresos anuales del Incaa alcanzan los 50 mil millones de pesos, tal como informó el sitio especializado otroscines. Cinear representa apenas el 0,88% de los fondos del ente.

El vaciamiento de la industria cinematográfica nacional comenzó a implementarse con la asunción del gobierno nacional, pero terminó por materializarse el 4 de marzo de 2024. Aquél día, tras los despidos masivos en el Incaa, el presidente del organismo les había preguntado a los miembros de la junta interna de ATE en una reunión solicitada: “¿Por qué tener un canal de televisión y una plataforma?”. Un primer indicio que ahora parece empezar a concretarse, con el anuncio de privatización de la plataforma Cinear y el Canal CinearTV. Una medida que necesitó, luego, un paso previo para ser llevada a cabo: el traspaso en marzo pasado de Cinear, que dejó la órbita originaria del Incaa para pasar a formar parte de Contenidos Artísticos e Informativos S. A., dependiente de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación, a cargo del vocero Manuel Adorni.

Pese al anuncio, poco se sabe de la privatización avanzada de la plataforma y el canal Cinear. Página/12 intentó comunicarse con alguna autoridad del Incaa pero fue imposible. Más allá de la falta de información, lo cierto es que el traspaso de la plataforma estatal al sector privado genera inquietud en la comunidad audiovisual argentina y la cultura en general, en tanto surgen preguntas sobre qué pasara con el vastísimo catálogo de películas y series nacionales que allí se ofrecen. ¿Cuál será el criterio de los nuevos dueños respecto al contenido ofrecido? ¿Cómo se ofrecerá de ahora en más? ¿Se garantizará la oferta absoluta de las series y películas nacionales, o acaso su manipulación, exhibición y eliminación tendrán un manejo arbitrario de los nuevos dueños? ¿Se mantendrá el acceso gratuito a la gran mayoría de obras o, por el contrario, se exigirá un pago extra para ver contenido? ¿Qué ocurrirá con la información de los más de 2 millones de suscriptores que tiene la plataforma?

La plataforma Cinear nació en noviembre de 2015 bajo el nombre de Odeón, bajo la idea de generar una videoteca de cine y series argentinas de ayer y hoy de acceso gratuito y libre. Un “pequeño Netflix criollo”, como la definió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la presentación.

El desarrollo conjunto entre el Incaa y Arsat se convirtió así en un nuevo espacio de exhibición del cine y las series nacionales, con contenidos de distintos géneros, que van desde la animación y la aventura hasta el drama histórico, el policial, la comedia, el documental y los deportes. En 2017, bajo la gestión de Cambiemos, Odeón pasó a llamarse Cinear, con un cambio fundamental en su catálogo: en la nueva plataforma se eliminaron las series surgidas de los concursos de fomento organizados por el Ministerio de Planificación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA) y el Incaa durante el kirchnerismo. Ninguna de las producciones televisivas que el Estado Argentino fomentó y financió entre 2009 y 2015 tiene lugar en el flamante sitio.