El escritor se camufla entre sus narradores y en alguno de sus relatos deja aparecer su cosmovisión literaria. Esas pequeñas definiciones de su escritura suelen estar dispersas en una frase, en un párrafo o en un relato. En este libro de Enrique Traverso no sucede de forma diferente. Y al tratarse de un recorrido narrativo de su escritura que se remonta algunos años atrás en el tiempo aparece en varios de sus relatos, adquiriendo formas diversas.

En Desaforismos, por ejemplo, el narrador expresa algunas pinceladas de lo que para el autor significa su escritura: "Ahora atacaré de nuevo con esta metralla de palabras de punta hueca, impresiones, vividurías del escriba, crónicas del nuevo siglo, observador perturbado…"

Estas palabras podrían ser el epígrafe de su libro, ya que manifiestan la finalidad de su autor con elocuente transparencia. Sus palabras, como balas de punta hueca, perforarán hasta destruir cualquier órgano. Traverso, con esta sentencia, se enlaza a esa tradición de escritores que busca dejar marcas en el lector, cicatrices certeras.

Los relatos de este libro transcurren entre la crónica, el cuento y algunos con un híbrido entre ambas, muy cercanos a las aguafuertes arltianas, que por otro lado abrevan al igual que estas, en la vorágine del periódico, en el caso de Traverso en El Ancasti. Aquí tenemos una clave de su lectura. El escriba busca entre la maleza de situaciones cotidianas, vividurías, que le otorguen sangre al relato, anécdotas que se conviertan en pequeñas historias, que no caerán ni en la moraleja ni menos aún en la moralina, pero que sin embargo y de manera sutil solventarán una crítica a determinadas estructuras de sometimiento al ser humano.

El lenguaje coloquial con las palabras de un lector refinado se mezclan en la escritura de Traverso, maridados ambos lenguajes de forma exquisita, con una sensación extraña a la palabra, de esa extrañeza de los buenos vinos, rústicos, espesos y de agradable textura. No se puede dejar de beber del espíritu de la escritura de Traverso. Al final de cada relato pide leer al siguiente e invita a descubrir la frescura de las vivencias de otros pueblos, ciudades y hasta países lejanos. Aparecen imágenes, paisajes, la flora y la fauna de nuestros agrestes pueblos andinos, mutilados de españolidad. Maridaje forzoso que en Traverso consigue una música que deleita, como si fuera la melodía de un jazz ejecutado con quenas y sikuris.

La tensión entre los tópicos de la ciudad y el campo, lo agreste y lo refinado, el trabajo campestre o los oficios de la construcción y las meditaciones filosóficas, dan cuenta de una herencia que el autor tiene bien trabajada: Luis Franco, al que le dedica un epígrafe en su relato Caballos salvajes, en el que abreva la lucha por una escritura periférica. Y rescata, a la vez, las singularidades de nuestros pueblos en la densidad de la reflexión antropológica. El hombre que describe Traverso en estos relatos es sufrido, pero no por eso víctima, a veces ese sufrimiento es un grito más, otra forma de disparo.

El trabajo de la oralidad de Traverso es de una meticulosidad que pocos logran. Con soltura se despliega entre un obrero que va en colectivo de viaje por la barriada catamarqueña, algún leguleyo de clase media que intenta ser abogado sin papeles, o el idiolecto que habla un preso encerrado en cualquier cárcel de la Argentina.

En Tumberos logra transmitir no sólo el lenguaje sino además las vivencias e ideología de quien está encerrado. Porque qué otra cosa es la ideología, sino el parásito del lenguaje, como expresara Roland Barthes. Ya que es la manera, quizás única, que tienen quienes orillean al sistema para enfrentar el poder, de mutilar el lenguaje oficial.

Tengo un changuito, el guacho vino una sola vez acá, le dije a la madre no lo traiga más, que no es un buen lugar para que vean los chicos, no es un buen lugar para que un chico vea a su padre. Me hizo tanto caso que ella no vino más, no pintó nunca más.

Aquí la ironía y el sarcasmo de quien está padeciendo los abandonos de la existencia, es una manera de pincelar lo que se padece en el encierro, cómo se va perdiendo todo, primero la familia y luego la dignidad.

Los personajes son variopintos en estos relatos: choferes de colectivo, curanderas, policías, asaltantes, mamaos, engualichaos, albañiles, trabajadores en empleos diversos, niños traviesos, infancias perdidas, prostitutas, madres sufridas. Personajes que enfrentamos a diario en un semáforo, en la barriada, en cualquier esquina de nuestras provincias.

En Heladera, Traverso insiste con el idiolecto de malandras en plena acción. Aquí nos hace recordar a Carver, Fonseca y al mismo Hemingway. Para pasar a Planchita donde la jerga de las mariquitas o esos hombres que se van deconstruyendo hasta parecerse a una fémina, terminan expertas en una peluquería. Expresa el furor por las planchitas en el pintoresco pueblo de Las Pirquitas, como en su tiempo fueron los ruleros, que Favio logró eternizar filmando a un robusto Monzón “deconstruido”. Este relato, como varios en esta cadena de narraciones, están en ese lugar entre la crónica y el cuento, claro ejemplo de cómo se acercan a la aguafuerte arltiana.

Muchos de estos cuentos podrían registrarse en ese género periodístico creado por Arlt.

El humor continúa en el sarcasmo y de la idiosincrasia de Las Pirquitas alterada por la planchita, se remonta en un Renault 4 al Papa, en el Vaticano, “esa ciudad única que limita a todos lados con Italia, arriba con el cielo y abajo con el infierno”, remata el narrador, con gesto de sorna.

El tópico de la muerte es abordado por el autor en varios relatos con la sabia idiosincrasia de la gente del cerro, quienes tienen incorporada la muerte al ritual cotidiano, como parte necesaria e inevitable del existir. Esta manera de tratar la muerte lo acerca al maestro Juan Rulfo, quien en Pedro Páramo relata la densidad y la relación de Pedro con la muerte y con sus muertos. Una característica propia de nuestros pueblos de raigambre andina, donde su sabiduría está en incorporar la muerte a la existencia y no como en nuestra cultura actual que intenta renegarla, en el sentido psicoanalítico del término, y forcluirla de la existencia. Me puse un poco más difícil en este tema, porque nuestros tiempos nos están quitando las palabras para poder hablar de la muerte sin que sea una desgracia y una tragedia. Por suerte Traverso logra hacerlo de manera más simple, nos ayuda a desplegar su sentido y a que podamos hablar de ella.

En Doña Arminda termina así: “No le regalo nada a la muerte”, le había explicado a mi padre, que fue el único que supo que se fue a morir solita en el monte, en un lugar elegido donde nadie podría encontrarla. Aquí, no hay temor a morir; sí, en cambio, respeto por la muerte, donde hay que apartarse e ir a su encuentro alejados de los vivos, que se quedan para continuar el viaje.

Y en Carmen ojos de musgo: Carmen había tenido una muerte lenta, agónica como aquel canto de las ranas en la Nochebuena. El líquido combustible con el que se había rociado el cuerpo no pudo con las cuencas que, carbonizadas, siguieron surgiendo, para todos los habitantes de Las Comadrejas, esos dos musgos escrutadores que abarcaron todo el terror de nuestras vidas. Siempre hay algo más aterrador que la muerte y son las tragedias que cargan algunas en su preludio.

Por fin, unas palabras a la edición de este libro de Maíz Rojo, donde se nota la mano precisa de Francisco Uriarte; un logrado trabajo que requirió una selección precisa para reunirlos en una totalidad armonizada. Un buen libro es fruto de este oficio, no solamente de un diestro escritor, que sepa lograr una sinfonía acogedora. Su melodía dependerá del lugar en que se coloquen cada uno de los cuentos. En este caso, con un gran oído, Uriarte logra un ensamblado exquisito, que le da una espesura relevante a esta obra. Se nota su esmero, dedicación y un cariñoso afecto en la tarea. Como un orfebre fue construyendo este puzle de relatos y le fue encontrando el lugar indicado para que pueda resaltar la voz del autor en sus diferentes tonalidades. De esta manera, esta nobel editorial se coloca en lo más alto de la literatura argentina, por la calidad literaria que presenta sin decaer en la estética de presentación del libro como un objeto material. Algo de lo que los catamarqueños, y todo el Norte, debemos estar orgullosos y agradecidos, celebrando tamaño logro.

Qué más puedo agregar que no sea invitarlos a la lectura.

El lector catamarqueño se sentirá identificado con lugares, expresiones e idiosincrasia. Los lectores del Norte Grande, nos remitiremos a estas mismas esencias que nos llenan de grata satisfacción y el lector del Río de la Plata, asistirá a descubrir una voz diferente, con música propia, que expresa la profundidad de nuestra cultura andina y urbana.