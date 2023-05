Desde San Juan

Llegó el domingo y poco a poco comenzó el fluir de sanjuaninas y sanjuaninos hacia las escuelas donde se vota, por intromisión de la Corte Suprema, solo intendentes, concejales y diputados provinciales. “Es un día raro donde no se elige a la fórmula que representa un proyecto para San Juan. Y todo por un capricho”, aseguró José Luis Gioja, uno de los candidatos a gobernador por el Frente San Juan por Todos que vota pero que no puede votarse. En la localidad de Pocito, a unos 10 kilómetros de la capital provincial, votó el actual mandatario Sergio Uñac. Coincidió con Gioja en cuanto a que se trata de un domingo "raro", pero solo en eso. "Hemos cumplido el fallo aunque no lo compartimos. Es un hecho inédito, pero somos respetuosos de lo que dijo la Corte". Advirtió que el miércoles enviará la respuesta al requerimiento que le hicieron los supremos y luego habrá que esperar para saber si "solo fue una suspensión o me sacaron del campeonato". Los íntimos del gobernador dan por hecho que la Corte no le permitirá competir y ya hablan de sus posibles reemplazantes, entre los que figura su hermano Rubén Uñac que, como él, supo ser vicegobernador de Gioja.

Temprano en la mañana Uñac hizo un recorrido en bicicleta, el deporte que más le gusta. Luego esperó que Gioja votara, se demoró un poco más de lo previsto por el fallecimiento de un familiar político, para luego hacer lo suyo. Cuando llegó a la escuela que le correspondía habló de la proscripción que sufrió, insistió que no comparte los argumentos del fallo, que lo respeta, que enviará la respuesta al requerimiento que hicieron los supremos, pero advirtió que si bien es la demanda fue presentada sobre su persona, aún así no fue notificado en su condición de ciudadano.

"Me van a proscribir o suspender porque hay un proceso hacia mi persona. La moraleja sería que estoy suspendido, veremos si son unas fechas o para todo el campeonato", indicó.

De a poco Uñac va soltándose y confrontando, al menos en las declaraciones públicas, con los supremos. Ante los periodistas destacó un hecho que consideró sospechoso y se trata de las declaraciones que Miguel Angel Pichetto realizó en San Juan el 4 de mayo pasado, una semana antes del fallo. Allí, el exsenador dijo que "no hay nada más aberrante para la democracia que la ley de lemas y que intentar quedarse", dijo para luego agregar que "el caso de San Juan es igual a los Santiago del Estero y Río Negro, donde la Corte dijo que tres periodos no, eso estaría en el plano de elecciones indefinidas".

Por ahora Uñac dice que no tiene en su cabeza la posibilidad de dar un paso al costado: "No pensé en eso todavía pero si digo algo influyo en el proceso", indicó. Sin embargo, entre sus colaboradores más estrechos ya figuran dos nombres que podrían ser su reemplazo. Por un lado Rubén Uñac, el hermano del actual gobernador y que supo ser vicegobernador de Gioja entre 2007 y 2011. El otro nombre que aparece es el de Cristina Andino, intendente de San Martín y actual candidato a vice de Sergio Uñac.

El hermano Rubén es actualmente senador nacional y su mandato vence el próximo 10 de diciembre. Se especula que si el actual gobernador se queda sin poder competir por otro mandato bien podría ser candidato a senador nacional. Una competencia donde probablemente se cruce nuevamente con Gioja.

El exgobernador y actual diputado nacional llegó a votar cerca de las 11 de la mañana. Gioja llegó enfundado en su campera roja, la cábala de cada elección. Mientras esperaba en la larga fila que le tocó para votar, Gioja aseguró que esta votación extraña "es fruto de un capricho, un mamarracho que con los votos hay que desarmar".

El candidato insistió en señalar a Uñac como el único responsable de la situación que vive la provincia. Afirmó que el gobernador sabía que lo iban a impugnar pero también lo cuestiona por haber dividido la votación en una clara violación del artículo 185 de la Constitución provincial que dice que la elección del gobernador y vice "tendrá lugar conjuntamente con la de diputados provinciales del año que corresponda".

"Con el voto popular no se jode", dijo Gioja mientras saludaba a los que votaban en la escuela donde esperó poco más de una hora para sufragar. Arriesgó que su sublema o subagrupación obtendrá un buen caudal de votos. Sobre la posibilidad de que Uñac de un paso al costado dijo que es lo que tendría que haber hecho el mismo día que supo que lo habían impugnado.

Los colaboradores de Gioja especulan sobre el futuro inmediato del diputado nacional. No descartan que pueda ser un candidato a senador nacional. Para ese cargo hay PASO y Gioja no tendría problema de competir.

De todas formas a esta altura de la jornada todo eso son puras especulaciones. Ahora resta esperar a las 18 cuando comience el escrutinio para saber cómo se distribuye el poder político en San Juan.