Los 90 minutos reglamentarios, así como los 30 suplementarios y la infartante definición por penales que al cabo consagraron a la Selección Argentina ante Francia, en el partido definitorio del Mundial Qatar 2022, dejaron muchísimas historias para contar.

Pablo Vignone y Adrián De Benedictis firmaron en conjunto La final de Todos los Tiempos, una obra que da cuenta de todo lo acaecido antes, durante y después de ese glorioso 18 de diciembre, que inundó de emoción y alegría a todo el pueblo argentino y que, obviamente, tuvo una resonancia de magnitudes inabarcables en todo el planeta.

Líbero conversó con los autores sobre este trabajo para la editorial Libro Fútbol, que ambos periodistas presentaron el miércoles último en la Feria del Libro de Palermo.

"Fue el primer Mundial desde Italia '90 que no trabajé como editor en ningún medio, como antes lo había hecho en Página/12, La Nación y El Gráfico. Así que estaba en una situación más bien relajada y vi menos partidos de los que solía ver. De hecho, vi los partidos de Argentina en distintos lugares y hasta en el medio me tomé unas vacaciones", cuenta Vignone.

Y aclara: "La idea surgió en los últimos días de diciembre, entre Navidad y Año Nuevo, que es cuando supuestamente la gente se relaja. Pero nosotros no parábamos de pensar. Y se nos ocurrió que podía ser interesante escribir un libro que cronicara esa tremenda final, que recogiera sus incidencias y sobre todo que pusiera en discusión si se trataba o no de 'la final de todos los tiempos'".

Vignone había hablado con De Benedictis (editor de Deportes de este diario) antes de que él viajara a Qatar, sobre la posibilidad de hacer algo juntos, si a la Argentina le iba bien. Y todo salió perfecto. Lo dividieron en dos partes. La idea era que De Benedictis contara lo que se había vivido ese domingo en el estadio, lo que ocurría con los equipos, por ejemplo desde el momento en que (Angel) Di María se entera de que va a ser titular.

Además, De Benedictis le agregaría las vicisitudes de la gente que quería conseguir un ticket y pugnaba por eso, aún faltando 15 minutos para que empiece el partido. Luego le dieron el contexto y el marco a toda esa situación, además de ir contando cómo Argentina y Francia llegaron a la final.

La tapa de "La Final de Todos los Tiempos", editado por Libro Fútbol.

Los dos trabajaron al mismo tiempo, De Benedictis con sus textos y Vignone con los suyos. En la segunda parte del libro se abocaron al partido en sí, desde una perspectiva que tuviera que ver con la reflexión de los propios protagonistas después de la consagración, por lo que hay casi un centenar de voces incluidas.

El debut con derrota ante Arabia Saudita generó mucha preocupación en los autores, y la sensación que tenían era que rápidamente se podía arruinar el plan. "Cuando Pablo me dijo de hacer el libro antes de viajar a Qatar, tenía mis dudas sobre el resultado final que alcanzaría Argentina. Encima, el debut ante Arabia Saudita aumentó más esa incertidumbre", cuenta De Benedictis, quien vivió toda la Copa del Mundo en Doha.

"A partir del partido con México -continúa De Benedictis- el rumbo se empezó a enderezar, y después del partido ante Croacia, cuando la Selección ya era finalista, volví a comunicarme con Pablo. En ese momento nos dimos cuenta que podía ser posible, era sólo un partido, muy difícil, pero se podía dar".

Vignone describe que el duelo ante los franceses "se vivió con angustia, especialmente después del último empate de Mbappé. Creí que Argentina lo tenía cocinado con el tercer gol de Messi, y me dolió mucho el penal que le cobraron a Montiel. Después, a la hora de los penales, tuve la sensación de que Argentina no lo perdía". Y destaca que le sorprendió "el baile de antología que la Selección le pegó a Francia en el primer tiempo, algo poco usual en una final a la que se supone que llegan dos equipos muy parejos. Yo no recordaba una diferencia tan abrumadora desde el Brasil de 1970. El equipo me daba mucha tranquilidad, porque rescataba valores futbolísticos muy argentinos, aunque muchas veces partía de una posición defensiva para pasar al ataque".

Cuando se concretó el penal de Montiel, mientras la gente salía a la calle hacia los lugares de celebración, Vignone prefirió quedarse una hora y media delante del televisor, ya que quería escuchar a los jugadores. Fue un reflejo periodístico: si bien durante el partido lo vivió como hincha, para él no estaba completa la mirada si no escuchaba a los protagonistas.

Vignone y De Benedictis trabajaron juntos durante 17 años en la sección Deportes de Página/12. Ellos dejaron de compartir los escritorios durante 2015, pero Qatar 2022 les dio la posibilidad de volver a emprender juntos una tarea fascinante.

"La propuesta que me hizo Pablo para formar parte de este proyecto fue muy tentadora, y acepté enseguida. Después del Mundial llegó la parte más dura, debido a que había que escribir a lo largo del verano", describe De Benedictis. Y agrega: "Los recuerdos de lo que había pasado estaban muy frescos y eso había que aprovecharlo. Pasaban los días y las imágenes aparecían permanentemente".

En relación al partido decisivo, Vignone remarca que "Messi y Mbappé fueron dos grandes estrellas que engalanaron la final, de hecho entre los dos hicieron cinco de los seis goles. La presencia de ambos contribuyó a que esta final pudiera postularse como la de 'todos los tiempos'".

El último capítulo del libro lo dedican específicamente a debatir sobre eso. "Hay una diferencia muy grande -sigue Vignone- entre el periodismo y la historia. Esta última necesita de una perspectiva temporal para poder adjudicar un juicio. Pero el periodismo es inmediato. Nos llamó la atención que, a nivel global, la mayoría de las redacciones al día siguiente no titulara 'La final de todos los tiempos'".

El partido en el estadio Lusail tuvo muchas características propias que lo hicieron único. Y hasta que aparezca otra final que la supere, quedará como una de la mejores sin ninguna duda.