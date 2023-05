El peronismo pampeano está en el poder desde la vuelta a la democracia. Desde entonces, los gobernadores marcaron casi siempre diferencias con los gobiernos nacionales. Sergio Ziliotto no abandonó del todo ese perfil cuando asumió en 2019, pero buscó tender puentes y para las elecciones 2023 en La Pampa acordó una lista con participación de todos los sectores internos. La fórmula le dio resultado: este domingo logró la reelección y gobernará otros cuatro años más, secundado por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados provincial, Alicia Mayoral, que lo acompañó en la fórmula del Frente Justicialista Pampeano.

Cuatro años atrás, en las elecciones de 2019, Ziliotto llegó al poder provincial con el 52,68% de los votos después de que el entonces gobernador y referente del peronismo pampeano Carlos Verna lo eligiera como candidato para su sucesión, tras contraer un cáncer que le impidió alargar su proyección política. Es, además, titular del Partido Justicialista provincial, como es costumbre entre los dirigentes provinciales.



El vínculo de Ziliotto con el gobierno nacional

Para esta elección Ziliotto reunió en la lista del Frente Justicialista Pampeano a todos los sectores internos.



En medio de la campaña electoral, el jefe de Estado pampeano se mostró moderado al referirse a su relación con el gobierno nacional, mientras buscó despegarse de la no tan buena valoración que la gestión nacional tiene en La Pampa. Un sondeo previo a las elecciones de la encuestadora CB Consultora Opinión Pública mostró que solo el 27,1% de los pampeanos consultados aprueba el gobierno de Alberto Fernández, un 63,4% lo desaprueba y un 9,5% no lo califica.

Diferente era el dato sobre la valoración de la gestión provincial: la aprobación es del 60,8%, mientras que la desaprobación cae al 30,4 por ciento. Según la misma encuestadora, entre los candidatos a gobernador, Ziliotto destacaba con el 61% de imagen positiva, 31,2 de imagen negativa y 7,8 de desconocimiento.

Sergio Ziliotto y Carlos Verna mantienen una relación compleja desde la derrota de las elecciones legislativas 2021. Foto: (NA)

Desde el principio de la campaña, el mandatario provincial dejó en claro que lo primero en su lista de prioridades será pujar por el “modelo pampeano”.



Ziliotto y Verna, en tensión

El longevo gobierno peronista de La Pampa —el peronismo es electo desde la vuelta a la democracia, sin interrupciones— se sostuvo durante décadas con un Estado provincial presente, políticas públicas y marcadas diferencias con los mandatos nacionales. Sin embargo, desde que Ziliotto asumió como gobernador en 2019, esta última tendencia se desacentuó, y entonces el justicialismo se dividió entre quienes querían mantener la línea de los antecesores, Ruben Marín y Verna, y los que buscaban tender más puentes con el gobierno nacional, como Ziliotto.

Tras las elecciones legislativas de 2021, cuando el justicialismo de La Pampa sufrió su primera derrota en 36 años ante la coalición de Juntos por el Cambio, la relación entre el actual mandatario y Verna se complejizó. Lo que tensó la relación inicialmente fue que el gobernador ordenó bajar la candidatura al Senado del "vernista" Daniel Lovera, de General Pico, para posicionar al santarroseño Pablo Bensusán, que finalmente perdió.

El ultravernismo estaba en desacuerdo con la “kirchnerización” que se daba durante el gobierno de Ziliotto, mientras que el Frente de Todos, alineado con Ziliotto y Bensusán, le reclamaba a Verna falta de compromiso con el partido y participación en la campaña.

Así todo, en el marco de la nueva contienda electoral, Verna reapareció en abril pasado en un acto público para “marcar la cancha” y distanciarse una vez más de la gestión nacional: “No tenemos nada que ver con la inflación, con el dólar a 420 pesos, con la macroeconomía”, dijo. También apuntó que el peronismo perdió en 2021 porque “los candidatos viven en una sola ciudad, se olvidaron de La Pampa federal y se olvidaron de Pico”.

De 1999 a 2003, Sergio Ziliotto fue asesor del peronista Carlos Verna. (Foto: Télam)

No obstante, demostró apoyo a Ziliotto: “Sergio ha demostrado capacidad de gestión. Queremos que siga gestionando, conoce la provincia y merece la oportunidad de volver a ser gobernador”, apuntó. Sin embargo, no hubo foto del reencuentro de los referentes peronistas.

“Coincidentemente con los 40 años de democracia, hace 40 años que nos conocemos con Carlos, y esa relación está muy por encima de cualquier coyuntura o interpretación que se haga de ese vínculo”, le respondió Ziliotto una semana antes de las elecciones de mayo de 2023.

“Yo nunca dejé de hablar con él y de ninguna manera puedo desvalorizar la experiencia que tiene en la gestión, y así como hablo con él también consulto asiduamente con Rubén Marín y Oscar Jorge. Soy alguien de mucho diálogo”, aseveró el mandatario provincial, que además aseguró que si bien es quien tiene la palabra final, no deja de acudir al diálogo con todas las partes.

“A partir del diálogo, de charlar con quienes tienen otra visión y creo que en la enorme mayoría de las decisiones no me he equivocado y voy a seguir de la misma manera", indicó.

De su rol en el debate por el aborto a suceder a Verna

Ziliotto nació en General Pico el 24 de septiembre de 1962, estudió en la Universidad Nacional de La Pampa, en la capital de Santa Rosa, donde dio sus primeros pasos en la política en la Juventud Peronista. Tiene 60 años.

Desde joven comenzó a ejercer en la gestión pública. Entre 1991 y 1995 fue director provincial de Transporte durante la gobernación de Rubén Marín, y a fines de los noventa tuvo su primer contacto con Carlos Verna: durante su gobernación (2003-2007 y 2015-2019). fue subsecretario de Política Social en 2003, y ministro de Bienestar Social en 2006.

En 2015 asumió como diputado nacional por La Pampa, jugó dentro del bloque del PJ “federal” y no se alineó con el kirchnerismo.



Como presidente de la comisión de Obras Públicas, en 2017, Ziliotto presentó un proyecto de reforma de la Ley 25.551 con el objetivo de proteger la producción nacional. "La ley dice que un bien es considerado nacional cuando tiene hasta un 40 por ciento de componente importado, pero queremos bajar esta incidencia”, había señalado el pampeano en el encuentro. La iniciativa obtuvo un gran respaldo del bloque justicialista.

Sergio Ziliotto presidió de la Comisión Legislación de Trabajo en 2017. Foto: Prensa HCDN

En 2018 Ziliotto tomó notoriedad a nivel nacional en el marco del debate por la legalización del aborto, cuando fue el encargado de anunciar, vía Twitter, el cambio en los votos de sus compañeros diputados pampeanos, Ariel Rauschenberger y Melina Delú, que se habían pronunciado en contra de la legalización, y horas antes de la votación se dieron vuelta y posibilitaron la media sanción del proyecto (129 votos positivos) que finalmente se cayó en Senadores.



"Junto a Melina Delú y Ariel Rauschenberger, los 3 diputados nacionales peronistas por La Pampa votaremos a FAVOR de la despenalización del aborto", escribió Ziliotto en Twitter a las 8 de la mañana del 14 de junio.



Foto: captura de pantalla de Twitter @ZiliottoSergio.

Ese mismo año, tras asumir como presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Ziliotto citó al entonces titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, a raíz de los masivos despidos en los medios públicos y, puntualmente, en la agencia de noticias Télam.

En 2019, cuando la oposición al gobierno de Juntos por el Cambio presentó en esa comisión un proyecto de ley antidespidos -tres años después de que el ex presidente Mauricio Macri vetará una ley similar aprobada por el Congreso-, el voto de Ziliotto desempató la discusión y permitió que la propuesta gire a la Comisión de Presupuesto.

Los puntos que Ziliotto destacó de su gestión como gobernador

En 2019 fue electo gobernador de La Pampa. En esas elecciones se presentó junto a Mariano Fernández, actual vicegobernador, en una lista en la que participaron todos los sectores internos del peronismo.

"Gobernaré defendiendo y profundizando las políticas públicas que, tras 36 años de gobiernos justicialistas, han logrado que La Pampa sea reconocida en el contexto nacional como una provincia ordenada administrativa y financieramente, y con una envidiada calidad de vida", sostuvo al asumir el nuevo cargo.

Foto: Captura de pantalla de Twitter @ZiliottoSergio

Casi cuatro años más tarde, durante la apertura de sesiones ordinarias en el parlamento pampeano en marzo de 2023 Ziliotto destacó algunos ejes de su gestión, entre ellos la generación de empleo: "Un detalle relevante de inclusión y equidad es que el 65% de estos nuevos empleos beneficiaron a jóvenes y que el 47% son mujeres". Además, apunto que la provincia creció "un 53% desde 2004, muy por encima del 39% registrado a nivel nacional".

Ziliotto ponderó también la fuerte "inversión pública en obras de infraestructura económica, social, sanitaria, educativa, cultural y deportiva"; la puesta en marcha de la Agencia Pampeana de Ciencias, Tecnologías e Innovación; el incremento de la capacidad de producción de oxigeno medicinal; la finalización de "305 obras, 260 en ejecución, 67 en proceso de adjudicación y 57 en proceso licitatorio"; la realización de las obras de conectividad por Internet; entre otros puntos.