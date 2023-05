En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, el próximo 17 de mayo se relizará una marcha en el Congreso de la Nación para visibilizar las vulneraciones que sufren las personas gestantes a la hora de parir.

En este marco, la integrante de la comisión directiva de la Campaña Nacional contra la violencia ginecobstétrica Florencia Kot Hansen contó que la campaña Mi Parto, Mi Decisión nació en agosto del año pasado y que "ha crecido enormemente porque la situación en Argentina es dramática".

"Según el observatorio de violencia obstétrica, 9 de cada 10 partos sufren algún tipo de vulneración", señaló en diálogo con AM750.

"En este sentido, iniciamos una campaña en dos frentes: por un lado, visibilizar esto que está pasando y, por el otro trabajamos en el marco legislativo creando un proyecto de ley que presentamos en la Cámara de Diputados que lo que pide es la formación de todo el personal de salud en los parámetros de la ley de parto respetado", agregó.

La Campaña nacional contra la violencia obstétrica Mi parto, Mi decisión, junto con más de 30 organizaciones, luchan contra las desigualdades y violencias contra mujeres y diversidades. “Esta marcha es importantísima. Este no es un problema exclusivo de las mujeres o personas gestantes. Es un problema sobre la autonomía de todos los procesos sexuales reproductivos y no reproductivos. Es reclamar la soberanía, la libertad de decidir, es exigir que se nos respete, que no se nos toque, corte, mutile o medique sin consentimiento, es poder estar acompañadas de las personas que elegimos, es que no nos separen de nuestros bebés innecesariamente”, expresan desde la Campaña.



"Por esta razón, decidimos ir más allá y salir a las calles y contar que nos están vulnerando a todas las mujeres a la hora de parir", sostuvo por último Kot Hansen.