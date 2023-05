El ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, está citado a declarar este martes en una nueva jornada del juicio por el crimen de Lucas González. D'alessandro estaba a cargo de la cartera de Seguridad al momento del homicidio agravado que se les imputa a los tres oficiales de brigada de la Policía de la Ciudad, Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nieva. El ex ministro está citado en calidad de testigo y se espera que también declare sobre lo ocurrido tras el crimen en lo que atañe a los otros once policías imputados por intentar encubrir el homicidio.

A dos meses del inicio del debate oral por el crimen del chico de 17 años, la octava audiencia del juicio se llevará a cabo nuevamente en la sede judicial de la calle Paraguay al 1500, en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal N°25, a cargo del proceso. La jornada comenzará a las 9 de la mañana y en el cronograma de testigos citados se destaca el nombre del ex titular de la cartera de Seguridad, que aquel 17 de noviembre de 2021 estaba a cargo del Ministerio y, por ende, de la fuerza porteña. Será, además, la primera aparición del ex ministro desde que presentó su renuncia el pasado 22 de marzo tras el escándalo de los chats con jueces federales y directivos del Grupo Clarín.

Para este martes también se esperan las declaraciones de otros policías que no están acusados en la causa y de "testigos de concepto" presentados por las defensas de los catorce agentes imputados. Además de Isassi, López y Nieva, por el intento de encubrimiento y por la detención ilegal de los amigos de Lucas también enfrentan el juicio el comisario inspector Daniel Santana, a cargo del Departamento Comunal N°4, los comisarios Juan Romero, Rodolfo Ozán y Fabián Du Santos, los subcomisarios Ramón Chocobar y Roberto Inca, el principal Héctor Cuevas, y los oficiales Sebastián Baidón, Daniel Espinosa, Ángel Darío Arévalos y Jonathan Alexis Martínez.