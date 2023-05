El jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgeni Prigozhin, habría ofrecido a las autoridades ucranianas revelar la posición de las tropas rusas que participan en la invasión del país, según documentos de inteligencia de Estados Unidos filtrados y recogidos por el diario Washington Post.

La incierta noticia tendría una lógica: el Grupo Wagner está al frente de esta batalla que lleva meses y una victoria resaltaría los intereses de esa empresa de mercenarios. Ucrania no perdería algo tan estratégico sino más bien simbólico, y recibiría a cambio información para bombardear al ejército ruso, que pelea en otro sector y que dentro del frente invasor, está en competencia con esa empresa. Pero todo podría ser una mera operación de inteligencia.



Prigozhin, cercano al presidente Vladimir Putin, estuvo en el centro de una disputa pública con el gobierno ruso sobre la ofensiva en torno a la ciudad de Bajmut, ubicada en el este de Ucrania, y llegó a amenazar con retirar a sus mercenarios si las autoridades no le entregaban munición suficiente para mantener las operaciones. Tanto él como el Kremlin rechazaron las filtraciones, a las que definieron como un "engaño".

¿Qué dicen las filtraciones?

Los documentos, filtrados a través de la plataforma Discord, afirman que Prigozhin habría realizado la oferta a fines de enero, en medio de grandes bajas en las filas del grupo Wagner. Así, contactó con los servicios de inteligencia militar ucranianos (HUR) para transmitir que, si Kiev retiraba a sus fuerzas de Bajmut, le daría información sobre la posición de tropas rusas, sin más detalles.

Fuentes oficiales ucranianas contactadas por el Washington Post señalaron que el jefe del grupo Wagner habló en varias ocasiones con los servicios de inteligencia militar del país e incluso, una de estas fuentes subrayó que Prigozhin hizo la oferta sobre Bajmut en más de una ocasión, si bien Kiev la rechazó debido a que no confiaban en él.

En esta línea, fuentes estadounidenses citadas por el diario reconocieron que Washington tiene dudas similares sobre las intenciones de Prigozhin, mientras que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rechazó durante una reciente entrevista con ese medio, confirmar si había contactos con Prigozhin, actor clave en el ataque al país, lanzado el 24 de febrero de 2022 por orden de Putin.

Según el diario estadounidense, otro de los documentos apunta a que Prigozhin mantuvo contactos con la inteligencia ucraniana que van más allá de las llamadas telefónicas y abarcan incluso reuniones en persona con oficiales ucranianos en un país en África. También sostiene que Prigozhin habría trasladado a los servicios de inteligencia ucraniano los problemas de Rusia con el suministro de municiones y recomendó a Kiev lanzar una ofensiva en la frontera con la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

Prigozhin rechaza

Este lunes Prigozhin salió a desmentir las acusaciones del diario estadounidense. "Puedo decir con toda seguridad que no he estado en África como mínimo desde el inicio del conflicto (en Ucrania) y de hecho, desde varios meses antes del comienzo de la operación militar especial. Por eso no pude reunirme con nadie allí", afirmó el paramilitar en su canal de Telegram.

"Camaradas, no se muevan demasiado debajo del cliente. Primero filtran una información, luego la eliminan, luego filtran una nueva, en la cual no se entiende cuáles son las conclusiones" dijo Prigozhin, quien insinuó que el Washington Post "se prostituye". El jefe del grupo Wagner estimó que la fuente de esta noticia podría ser "algún periodista que trató de ganar puntos con esto", o funcionarios rusos de alto nivel que se han enriquecido vendiendo "petróleo al Estado Islámico".

En la misma línea el Kremlin tachó la información de engaño. "Desafortunadamente, en los últimos años, incluso las publicaciones respetadas a menudo no desdeñan esta práctica", dijo el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.