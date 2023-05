Como la clave de una apertura de ajedrez que manda a controlar el centro del tablero, así Pablo Javkin pareció salir a disputarle el foco de la escena a Omar Perotti, al día siguiente de que el gobernador tuviera el gesto de abrir el juego y convocar a todos y todas quienes quieren sucederlo, a discutir un plan de seguridad de largo plazo.

El intendente llamó temprano ayer por la mañana a conferencia de prensa en el Palacio de los Leones, y descargó un collar de demandas sobre el flagelo de la violencia urbana con destino directo a la Casa Gris. Se ubicó a tono con el eslogan de la propaganda municipal: "Hacemos nuestra parte". Y ayer se dedicó a interpretar y exigir la parte que interpreta que los otros no hacen. "Rosario tiene menos patrulleros policiales que el departamento Garay", machacó el jefe municipal al comparar la mayor metrópolis con el distrito menos poblado de la provincia.

En una sucesión de diapositivas, Javkin expuso que Rosario tiene un total de 18 mil cuadras y 12 mil manzanas urbanizadas. "Lo que no se hizo explica lo que pasa: para toda esa extensión hay solamente 70 móviles destinados a patrullar, y los otros 70 están dispuestos a custodias fijas. Es decir, cada patrullero tiene asignadas 258 cuadras o 170 manzanas. La gente dice que no se ve la policía y tiene razón. Es imposible", dijo.

Luego comparó la cantidad de patrulleros por habitantes. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires hay 1048 patrulleros, es decir, 1 cada 2977 habitantes; en Lomas de Zamora 400 patrulleros, 1 cada 745 habitantes; o en la Ciudad de Córdoba 210 patrulleros, 1 cada 10.032 habitantes; en Rosario hay 70 patrulleros, 1 cada 15.740 habitantes.

"No podemos aceptar una ciudad que no tenga patrulleros. No voy a entrar en la cuestión de las competencias, pero es una ciudad que no se ven patrullajes. El ministro (de Seguridad, Claudio) Brilloni se rompe el alma pero hay que darle recursos", distinguió.

Según dijo, en el departamento Garay hay 2700 policías, es decir, 1136 cada 100 mil habitantes; en La Capital, 2838 policías (479 cada 100 mil h.); en Rosario, 4182 policías (321 cada 100 mil personas).

“Se habla de Rosario, pero se ponen los policías en otro lugar. De los 19 mil agentes de la provincia de Santa Fe, tiene 4 mil en el departamento de Rosario (20%). Entre Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Funes, Pérez, tenemos menos policías que el departamento Garay”, redondeó.

La exposición demostró que en la Municipalidad hubo estudio previo del panorama en Seguridad. Javkin pareció estar al tanto hasta de los presos que van y vienen. "En la ciudad hay 37 delincuentes que regresaron o regresarán al territorio este año. 16 salidas transitorias vigentes. 9 libertades asistidas, condicionales o vencimientos de condena. 12 vencimientos de condenas o libertades asistidas planificadas para este año. El seguimiento posterior de los delincuentes, la evaluación de la libertad condicional es la paz o la muerte en un barrio. Eso que sufren los vecinos, tiene su explicación en esto. ¿Cómo los controlan?", indagó a la prensa. Y reprochó al ministro de Justicia nacional, Martín Soria, por la libertad de los convictos de alto perfil para comunicarse con el exterior y seguir digitando el crimen organizado. "No lo conocemos ni por teléfono", chuceó Javkin.

Así facturó la captura del supuesto ladrón de la escuela Gurruchaga, atrapado gracias al seguimiento de videocámaras y que resultó había estado detenido tres días antes del robo.

En tren de réplicas y detalles, reveló que "los policías adicionales que contrata la Municipalidad tienen un 35% de ausentismo; es decir, la ciudad contrata un policía para que acompañe por ejemplo a una chatarrería, y el ausentismo es porque el valor de la hora adicional que fijan es muy bajo y le pagan con una enorme demora".

Previo a esa andanada de reclamos a la gestión provincial, Javkin se encargó de enumerar acciones de gestión, para quienes opinan lo contrario, ahora que intentará la reelección.

Atribuyó un descenso en los delitos en Villa Banana a la urbanización encarada en los últimos años. Lo mismo en el caso de Villa Moreno. Dicho eso, apuntó que el siguiente objetivo con ese fin deberá ser los barrios Cullen, Los Pumitas y Empalme Graneros, áreas de una zona muy vulnerable a la violencia callejera.

Repasó tareas de iluminación led y poda de arbolado. 23 mil nuevas luminarias para llegar al 70% de las luces de la ciudad con esa tecnología. "Pusimos muchas luces led. La luz que ahora falta ahí es la azul", chicaneó, en referencia a las luces de los patrulleros policiales.

En la misma línea, destacó la creación de la agencia municipal contra el lavado de activos. Y anticipó –a pesar de que sus investigaciones debieran ser secretas– una inminente denuncia penal desde esa fuente.

Otro capítulo en el inventario del intendente fue la articulación de centros de salud y "puntos Cuidar" para prevención de consumos problemáticos. En Rosario, una familia pobre con un miembro adicto no tiene dónde acudir para una solución real.

Mencionó Javkin que reactivaron alarmas comunitarias con entrega de pulsadores al 911 en barrios como Agote, Azcuénaga, Las Heras, Villa Urquiza y Parque Casas.

De igual manera, ponderó la instalación de lectores de patente automotor, que comparte la información con el Ministerio Público de la Acusación y el de Seguridad. Eso permitió –sostuvo– el esclarecimiento de 345 delitos en estos meses. En consonancia, anticipó que se viene ahora un sistema de 600 cámaras con capacidad de reconocimiento facial.

Javkin comentó también las tareas civiles conjuntas con el Ejército, la clausura de 52 chatarrerías como fuentes del robo de cableado urbano y metales. Incluyó en esta cuenta de seguridad la persecución de cuidacoches en situaciones extorsivas o de violencia, y la ley de refuerzo de la Justicia Federal en Rosario que promovieron los diputados nacionales por Santa Fe.