El exembajador argentino en Estados Unidos, Diego Guelar, analizó el escenario político y económico del país y lanzó críticas tanto al gobierno de Javier Milei como al expresidente Mauricio Macri.

Respecto al vínculo actual con Estados Unidos , Guelar consideró que “lo que ha ocurrido en el último mes es un hecho extraordinario, sin antecedentes. Comprar moneda de un país marginal como Argentina por parte del Tesoro norteamericano es un hecho inédito”.

Sin embargo, advirtió que el impacto fue menor al esperado: “Probablemente si el día lunes no ponen 1.000 millones, no paran esta corrida. Bessent pensó que la corrida iba a detenerse sólo con el efecto del anuncio”, afirmó en la 750.

Para el diplomático, la raíz de la crisis no es económica sino política: “Realmente estamos en una encrucijada que demuestra que la confianza es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. En un año Argentina fue rescatada tres veces y no hay caso. El rescate es interno, no externo y no lo podemos hacer”.

También cuestionó el encuentro entre Milei y Donald Trump : “No tendría que haber ocurrido, no tenía sentido y lo que hizo fue confundir. Lo más grave fue el mensaje dirigido a los argentinos: que tienen que votar a Milei porque sino dejan de ayudar. Fue totalmente contraproducente y negativo”.









"Macri se volvió insignificante"

Sobre el panorama electoral, anticipó que el 26 de octubre “habrá un hecho de fiesta democrática, en orden, en paz, sin fraude”, pero destacó que el oficialismo corre el riesgo de sobreactuar su propia fuerza: “El partido del gobierno tuvo el delirio de pintar todo el país de violeta, pero es un partido pequeño. Puede duplicar su participación en el Congreso, pero Milei puso al país en una disyuntiva de todo o nada, con lo cual se corre el riesgo de que sea nada, y en forma ridícula”.

Finalmente, apuntó directamente contra Mauricio Macri: “El significado político de Macri ha ido decayendo y se ha transformado en insignificante. El PRO ejercía el liderazgo y ahora desapareció abruptamente en un partido minoritario. La unidad nacional que se necesita hoy supera el marco de este apoyo pasivo”.

Y concluyó con una definición sobre el futuro inmediato: “A Milei le va a ir bien en las elecciones, pero no lo suficiente como para su fantasía del poder absoluto”.