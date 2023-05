El cantante y actor Raúl Lavié recibió anoche el Premio a la Trayectoria en la 25° edición de los Premios Gardel y celebró la unión de varias generaciones de la música en una sola noche.

En diálogo con AM750, Lavié afirmó que "fue muy grato compartir una noche con todos los jóvenes que están sonando hoy" y recordó cuando él irrumpió en la escena del tango y cómo fue reinventándose a través del tiempo.

Lavié festejará sus 70 años en escena en un show en el que repasará su obra.

"Contar 70 años en una hora y media va a ser difícil, porque hay cosas que no quiero dejar de contar y no me alcanza el tiempo, pero voy a tratar de condensar con imágenes en pantalla lo que hice en teatro, cine y TV mientras canto", señaló.

Por último, el artista contó varios de sus proyectos a futuro, aunque aseguró que siempre va "paso por paso". "Ahora mi proyecto es festejar estos 70 años", remarcó.

"El contacto con la gente me da un nuevo ímpetu y ganas de seguir haciendo proyectos", cerró.