La utilización de la capacidad instalada (UCI) en la industria fue del 67,5 por ciento en marzo, según informó el Indec. Aumentó 0,8 puntos respecto de igual medición en marzo de 2022 y fue el mejor registro para dicho mes desde el inicio de la serie histórica en 2016. Este dato alentador acompaña a la estimación de la producción industrial que el organismo publicó la semana pasada: la actividad manufacturera aumentó en términos interanuales 3,1 por ciento en marzo. Algunos economistas son escépticos respecto del sostenimiento de este dinamismo a lo largo del año.

En promedio, 2022 fue el año con mayor utilización de la capaciadad instalada desde el inicio de la serie del Indec, de modo que el registro de marzo de 2023 resulta auspicioso. En términos sectoriales sobresalieron los rubros de refinación del petróleo y el complejo automotriz, donde las UCIs crecieron 13 puntos en comparación con igual mes de 2022. A su vez, refinación de petróleo es el sector con UCI más alta dentro de la industria manufacturera, con un porcentaje del 85,1 por ciento.

Estos datos reflejan la creciente intensidad productiva que involucran las inversiones en Vaca Muerta, el aporte de la producción de petróleo no convencional al conjunto de la actividad hidrocarburífera va en aumento, y cabe recordar que en 2022 se registraron máximos históricos de la producción de petróleo en el país. En tanto, la producción automotriz crece impulsada por la demanda tanto interna como externa. La UCI en marzo superó también al promedio, alcanzando al 72,5 por ciento, pero históricamente suele ser más baja que el nivel general.

También la UCI del sector de metalmecánica se ubicó por encima del promedio general con un valor de 79 por ciento que implicó a su vez un crecimiento, de 3 puntos, respecto de los registros de marzo de 2022. Otras ramas industriales donde la UCI supera al promedio son papel y cartón con 76,9 por ciento, productos minerales no metálicos con 76,3 por ciento y sustancias y productos químicos con 72,1. En estos tres sectores, no obstante, se registró una caída respecto de los registros de marzo de 2022 que fue leve en el caso de los primeros dos (0,3 puntos) pero más acentuada en químicos (3,8 puntos). La producción de químicos viene cayendo desde inicios de año en la mayoría de los sub-sectores: agroquímicos, químicos básicos, materias primas plásticas y de caucho sintético, etc. Es uno de los sectores que declara dificultades para la importación de insumos, aclara Indec.

Se ubicó debajo del promedio general la UCI del sector de edición e impresión con 62,5 por ciento, en las industrias alimenticias y de bebidas con 61,3 por ciento y en los productos de tabaco también 61,3. En esos tres sectores además la UCI retrocedió respecto a marzo de 2022 en torno a 3 puntos, en el caso de las alimenticias Indec registró un leve retroceso de la producción de 0,8 por ciento interanual en marzo de 2023. En las ramas productos de caucho y plástico la UCI llegó al 58 por ciento, en la metalmecánica (excluida la automotriz a 57,3) y en productos textiles a 52,5 por ciento, destacándose el caso de la metalmecánica por el incremento en términos interanuales en el orden de 3,5 puntos.