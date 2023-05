El senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli se refirió a la carta que publicó este martes Cristina Kirchner en la que ratificó que no será candidata en las próximas elecciones.

En diálogo con AM750, Parrilli apoyó la decisión de la Vicepresidenta y sostuvo que no es una persona "que no cumple su palabra". "Si dijo algo en diciembre, no es algo que no había pensado", subrayó.

"La carta muestra una Cristina (Kirchner) no solamente con un grado de altruismo y generosidad que pocas veces tiene la dirigencia política argentina, sino con un grado de inteligencia para ver lo que realmente está ocurriendo en en el país y muchos no quieren ver", aseguró.

En este mismo sentido, el senador insistió en que en la misiva de la exmandataria "hay una radiografía desde el punto de vista, económico, social y político-institucional".

"Lo que plantea (Cristina Kirchner) es que estamos en una democracia mutilada desde el punto de vista económico porque venimos con una deuda que nos dejó el macrismo con el FMI y eso hace que a la economía argentina la estén llevando sus autoridades, lo que conlleva a una situación social muy preocupante", argumentó.

Por último, Parrilli remarcó en que Cristina Kirchner señaló además que "no quiere someter al peronismo ni al Frente de Todos a una situación similar a lo que pasó con Rafael Correa en Ecuador o Lula en Brasil", en referencia a la proscripción judicial que sufrieron esos candidatos.