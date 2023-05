Este jueves, a las 11 de la mañana, la Unidad Piquetera y la UTEP concentrarán frente al ministerio de Desarrollo Social, en lo que se anuncia como la mayor protesta de las organizaciones sociales desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández. A la manifestación van la totalidad de los movimientos populares -con la excepción de Libres del Sur-, cosa que no ocurría desde finales del gobierno de Mauricio Macri, cuando por el aumento de la pobreza el Congreso sancionó la ley de emergencia alimentaria. Las organizaciones acordaron hacer ahora -aún con grandes diferencias internas- una demostración de fuerza contra el ajuste en los programas de Desarrollo Social, recortes que vinculan a las presiones del FMI.

La opositora Unidad Piquetera viene haciendo desde el lunes una Marcha Federal por las provincias, recorriendo el interior con una una vigilia durante la noche (ver aparte) y partir de las 9.00 concentrará en el Obelisco.

A la misma hora los movimientos que integran el gobierno, los que agrupa la UTEP, se reunirán en Constitución. El cronograma previsto es que a las 11 todos confluyan en la Avenida 9 de Julio y Belgrano, bajo el despacho de la ministra Victoria Tolosa Paz.

Hasta ahora no está prevista la realización de un acto, ni tampoco la lectura un documento conjunto. En cambio, los referentes de las múltiples agrupaciones se reunirán en la cabecera de la protesta para hablar con los medios. Un reflejo de cómo tienen posturas de las que no podría salir un discurso unificado, pero por encima el acuerdo resumido en la consigna del día : “No al ajuste del FMI - Basta de hambre”.

"No hay un sope"

El señalamiento del hambre contrasta con algunos análisis políticos que circulan en estos días. En base al triunfo de los oficialismos en las elecciones provinciales comenzó a circular una lectura que dice que las estadísticas sobre pobreza no estarían reflejando la realidad y que la crisis no sería tan grave como se cree. En un mercado laboral altamente informalizado, la población estaría teniendo ingresos mayores a los que declara y la pobreza no sería de un 40 por ciento.

Coco Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru, reacciona a esa hipótesis: “Hay niveles de divague absoluto, este es un momento en que cada quien dice cualquier cosa. La realidad es que la provincia de Buenos Aires tiene los depósitos vacíos para entregar alimentos a los comedores populares, Nación tiene los depósitos vacíos, no hay morfi, no hay un sope, no se puede comprar un solo producto en los supermercados porque tienen aumentos siderales, y la respuesta a eso es un paquete de medidas del ministro de Economía que es ultra liberal y ultra ortodoxo: esto de abrir la importación de alimentos para que bajen los precios perfectamente podría llevar las firmas de Martínez de Hoy y de Cavallo”, sostiene.

Garfagnini cree “que vamos a tener una crisis muy fiera, muy fuerte en los próximos meses, porque los poderosos de este país van a querer que este gobierno se vaya pagando el costo de la crisis: nos van a meter una devaluación o una hiperinflación antes de que termine el gobierno. Porque este gobierno no maneja ningún resorte de la economía, lo manejan las multinacionales extranjeras y los bancos. Y ante eso, me parece que lo que hay que hacer es construir el mayor volumen de organización popular de los de abajo porque lo que viene es difícil”.

El referente integra el espacio del Frente Milagro Sala y el Bloque Social por el Trabajo, que durante los años recientes se movieron sueltos, sin coordinar con la UTEP ni con la Unidad Piquetera, y que ahora están entre los convocantes de la protesta.

El gasto social

La titular de Desarrollo Social, Tolosa Paz, salió a polemizar con los movimientos sociales desde otro ángulo, y sostuvo que su ministerio está implementando “todos los días” una inversión social del 1,9% del PBI, “la más importante que tengamos memoria”.

Las organizaciones ponen también sus números en la mesa de discusión. ”La clase trabajadora en su conjunto viene sufriendo un empobrecimiento abrumador, hasta lxs trabajadorxs con empleo registrado se encuentran por debajo de la línea de pobreza ”, planteó por ejemplo la Coordinadora por el Cambio Social, el sector de las agrupaciones de izquierda independientes dentro de la Unidad Piquetera.

“Pese a este evidente deterioro en las condiciones de vida, el gobierno mantiene como prioridad pagarle al FMI. Además intentan hacer responsables de la crisis a los sectores que menos tienen, poniendo el foco en los programas de empleo como la causa de todos los males. Pero la realidad, es que el presupuesto que se destina a esos sectores equivale al 1,9% del PBI, mientras que las grandes empresas se llevan el 4,5% del PBI en exenciones impositivas y en subsidios, y a ellxs nadie les toca el bolsillo”.

La jornada de hoy -como toda manifestación de protesta - busca reenfocar el discurso público, poner en común una mirada, poner en la calle lo real, esa sustancia que parece haberse vuelto tan intangible como algunos productos de la canasta básica.

Polémica sobre los niños

También estará condimentada por otra polémica: en vísperas de la manifestación, Tolosa Paz acusó a las organizaciones sociales de vulnerar los derechos de los niños, llevándolos a las protestas.

“Es inaceptable ver cómo un grupo de dirigentes vulnera los derechos de los niños, exponiéndolos a pasar horas e incluso a dormir en la calle, cuando deberían estar en las escuelas o en los clubes ejerciendo su derecho a educarse, alimentarse y jugar”, planteó. La ministra solicitó la intervención con carácter de urgente de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Su titular, Marisa Graham, llamó al titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, al que le pidió que la Unidad Piquetera no lleve chicos al acampe.

"Sale a la calle un universo amplísimo, unido por el nivel de padecimiento que hoy atraviesa nuestro pueblo", señaló Lito Borello secretario de Derechos Humanos de la UTEP y referente del Movimiento Popular Los Pibes. Sobre las expectativas que abre la jornada sostuvo que la concentración frente a Desarrollo Social "va a expresar nuestra lucha, para que se vea, para que oiga, por supuesto que sabiendo que hay una ministra que entró al ministerio más preocupada en ver desde dónde hacer campaña electoral y desde dónde llegar a un cargo que en resolver la dinámica de los sectores más humildes". Borello remarcó que "hoy existen muchísimas organizaciones sociales que todos los días dan las respuestas que el estado no da. Por eso a pesar de la adversidad, no nos caemos". Y por eso, agregó, va a haber muchísima gente en la calle.