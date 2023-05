El Center for World University Rankings elaboró un nuevo ranking mundial de universidades y tres casas de estudios de la provincia de Buenos Aires se ubicaron entre las mejores 2.000 instituciones de educación superior. La Universidad Nacional de La Plata, La Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, estuvieron una vez más entre las más destacadas del mundo. En total, fueron comparadas 20.531 universidades.

Luego de que la organización de consultoría situada en los Emiratos Árabes Unidos brindara los posicionamientos con datos actualizados al año corriente, se conoció que tres universidades bonaerenses ingresaron en el top junto a otras cinco instituciones argentinas. Tras la Universidad de Buenos Aires, primera del ranking a nivel nacional, la Universidad Nacional de La Plata obtuvo el segundo lugar dentro del territorio argentino. Ubicada en el porcentíl 3,4% a nivel mundial, la UNLP alcanzó el puesto 683. A nivel latinoamericano, la casa de estudios de la capital de la provincia de Buenos Aires se posicionó decimocuarta.

A la hora de evaluar, el Center for World University Rankings divide el porcentaje total en diversos puntos. En primer lugar, la calidad de la educación es uno de los ítems que toma un eje protagónico, representando el 25% de la evaluación. Allí, miden el número de ex alumnos de la institución que hayan obtenido reconocimientos internacionales, premios y medallas. El otro ítem que abarca el 25% del balance es el empleo de los ex alumnos, donde se analiza qué cantidad de egresados se posicionaron como CEO de las principales empresas del mundo. Estos dos puntos representan la mitad del análisis y ambos se toman en relación al tamaño de cada facultad.

Entre los otros cinco puntos de evaluación, se dividen de a 10% la mitad del porcentaje restante. Allí caben la calidad de la facultad, -medida por el número de académicos-, los resultados de la investigación -número total de trabajos-, publicaciones de calidad -trabajos de investigación que aparecen en revistas de primer nivel-, influencia -trabajos de investigación que aparecen en diarios influyentes y citas -número de trabajos de investigación altamente citados-.

Martín López Armengol, presidente de la UNLP, habló con BuenosAires/12 y aseguró que la posición obtenida por la universidad platense "es un orgullo y demuestra el prestigio de nuestra casa de estudios". "Que la UNLP haya sido reconocida en este ranking internacional es un reconocimiento a la calidad de la enseñanza científica, humanista, profesional, artística y técnica; y al valor de la producción científica de nuestras facultades y centros de investigación", detalló.

Armengol subrayó que "es importante destacar que este ranking mide la inserción de nuestros graduados en posiciones de jerarquía en empresas y la obtención de premios internacionales por la excelencia de su trabajo". "Es un reconocimiento también a nuestros investigadores, por la calidad de sus papers publicados en revistas y diarios de primer nivel internacional2, dijo, y agregó: "Si bien los rankings no son un fin en sí mismo, los observamos con atención porque funcionan como mecanismo para medir las distintas actividades del quehacer universitario".

En las posiciones nacionales, luego de las universidades de Córdoba, Rosario, El Litoral y Cuyo, en la séptima colocación apareció la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ocupó la posición 1.704 a nivel mundial y pertenece al 8,3% de las mejores universidades del mundo. Daniel Reynoso, secretario académico de la universidad marplatense, dialogó con este diario y aseguró que "estar en los primeros lugares siempre ayuda a mostrarse".

"Para nosotros, que somos una universidad del interior de la provincia y que estamos teniendo un crecimiento bastante acentuado en la cantidad de estudiantes, este ranking es un respaldo muy grande", dice al señalar que la casa de estudios actualmente tiene más de cincuenta mil estudiantes. "Desde el 2016 venimos incrementando el numero de inscriptos, podemos decir que en los últimos cinco años duplicamos la cantidad y aumentamos la oferta académica", detalló Reynoso, tras asegurar que "es muy bueno ratificar esto y nos sirve, porque venimos en una tendencia que nos posiciona muy presentes en la agenda de la región sudeste". "Estamos haciendo especial hincapié en que la universidad esté cerca de la sociedad, fomentamos la inclusión y reivindicamos permanentemente la universidad pública y gratuita con el ingreso irrestricto como base", destacó Reynoso.

El gobernador Axel Kicillof remarca una y otra vez que "hay que llevar las universidades al interior de la Provincia". En esa línea, Reynoso explicó las medidas de acercamiento que establecen: "En los municipios de la región sudeste tenemos una política de incorporación, y a raíz de ello, trabajamos con el programa Puentes, acercándonos a los municipios con oficios y diplomaturas con escuelas de formación profesional". "Tenemos que expandirnos más allá, eso nos parece interesante y trabajamos en conjunto y regionalmente con las universidades del Centro y la del Sur", detalló.

En octavo lugar, la Universidad del Sur estableció una marca destacada y alcanzó el puesto 1.869 a nivel mundial, por lo que pertenece al 9.2% de las mejores instituciones. Andrea Castellano, vice rectora de la casa de estudios bahiense, subrayó a BuenosAires/12: "Estar bien rankeados en estos indicadores internacionales es importante, de alguna manera resume lo que es la universidad". "Ubicarnos bien en el ranking es muy importante, muy valorado y reconoce el trabajo que hacemos desde hace varios años", dijo.

Castellano señaló que "no hay que perder de vista que estos rankings son formas de medir muy parciales", ya que recogen "algunas de las actividades" que se realizan en la universidad. "Los rankings ayudan a construir una imagen, pero siempre hay que tomarlos en términos relativos porque la universidad es una organización compleja; hay muchas cosas buenas que hacemos y que a veces no se contemplan en estas mediciones, ya que son indicadores que simplifican las situaciones y transmiten a través de un número todas las actividades, muchas socialmente valiosas, que no se transmiten en estos rankings", destacó Castellano.

Actualmente, la Universidad del Sur cuenta con 29.000 estudiantes de grado, 65 carreras de grado y 60 de posgrado. Pese a ello, la vice rectora destacó que "la universidad es una organización que trabaja mucho más allá de la formación de recursos humanos, la investigación y la extensión". "Nosotros pensamos siempre en la formación integral de ciudadanos, y en nuestra universidad trabajamos por la inclusión de estudiantes y por la calidad", advierte. Y agrega: "Somos una universidad que está muy bien en las dimensiones de investigación, pero debemos profundizar en actividades de extensión y ampliar la oferta académica". "Este año estamos trabajando con mayor intensidad desde la Subsecretaría de Discapacidad, tratando de incluir a aquellos que presentan discapacidades, ayudándolos a que transiten de manera exitosa su paso por los estudios superiores", sentenció Castellano.