La casa de subastas Christie's de la ciudad de Nueva York subastará fotos impresas del exitoso y polémico libro Sex de la cantante Madonna, como parte de las diversas actividades para conmemorar el 30º aniversario de la reconocida publicación.

La puja se hará sobre 40 copias que se publicaron en el libro, las cuales se ofrecerán individualmente en octubre próximo. En este sentido, cada una de las impresiones estará firmada por la "Reina del Pop", y Steven Meisel, quien capturó las fotografías en aquel entonces.

Según la reconocida casa, los precios de las fotografías van desde los 50 mil dólares hasta los 300 mil, y el objetivo es que el dinero sea destinado a Raising Malawi, la ONG fundada por la exitosa intérprete en 2006 y que se dedica a apoyar a niños y niñas del mencionado país del sudeste africano.

Foto: Madonna/Steve Meisel/Christie's

Tras el anuncio, el vicepresidente de Christie's y jefe internacional de fotografía, Darius Himes, reflexionó que Sex "sigue siendo algo controvertido, pero todavía se lee como un libro muy positivo para el cuerpo y el sexo".

"Fue a la vez impactante y excitante, y capturó tanta energía candente que emanaba de Madonna a principios de la década de 1990", agregó.

“La serie captura un momento en el tiempo del encuentro entre uno de los grandes fotógrafos de moda de su generación y la reina del pop. Si bien hay alegría y exageración, también hay un estudio clásico de desnudos, que resuenan a través de múltiples generaciones”, remarcó.

Foto: Madonna/Steve Meisel/Christie's

Antes de la subasta de octubre, las fotografías se exhibirán en Christie's Londres hasta el 2 de junio, y luego en París del 27 de junio al 6 de julio antes de dirigirse a Nueva York el 30 de septiembre, donde estarán expuestas hasta el 6 de octubre.



La historia de "Sex"

Sex es lo que se conoce como un "coffee table book" (pensado para exponerse en una mesa ratona y en el que prevalecen fotos, generalmente) y fue lanzado el 21 de octubre de 1992 como un "hermano" del álbum Erótica, el quinto álbum de estudio de Madonna que había sido estrenado el día anterior.

La publicación debutó en el puesto 1 de la lista de Best Sellers del diario The New York Times, pero causó conmoción y fue defenestrado por la crítica debido a sus fotos de la intérprete de Like a Virgin y otras personas desnudas y simulando actos sexuales. Asimismo, también contó con personalidades de la época, como su expareja, el rapero Vanilla Ice, y la supermodelo Naomi Campbell.

Entre sus principales detractores estuvo el Vaticano, que pidió a sus fieles que boicotearan el libro, mientras que países como Irlanda y Japón prohibieron la venta del mismo.



Foto: Madonna/Steve Meisel/Christie's

Sin embargo, Sex continúa siendo el coffee table book más vendido de todos los tiempos, con más de dos millones de copias vendidas en sus primeras semanas.

Otra característica a destacar fue el momento de su salida a la venta, ya que el libro se publicó en el punto álgido de la epidemia de SIDA en los Estados Unidos, presentando descripciones gráficas y francas de la homosexualidad cuando había un alto nivel de discriminación y poca aceptación.

En la actualidad, las críticas son mucho más positivas y los especialistas destacan que Sex "representó una fase decisiva" de la carrera de Madonna, impactando social y culturalmente, y reconsiderada como una "obra postfeminista audaz".

Seguí leyendo